Аахен и Аскона собирают турниры высшей категории. Россияне участвуют

Соревнования в Аахене проводятся в нескольких дисциплинах и собирают лучших всадников и лошадей мира. В этом году ведущая российская всадница Инесса Меркулова проведет турниры по выездке с двумя лошадьми: Арумс и Фёрст Альберт. А в индивидуальных соревнованиях по вольтижировке примет участие россиянин Александр Стикин, который выступит верхом на Флайинг Датчмэн.

Кокуристы проведут индивидуальные и командные турниры CHIO. Гран-при Аахена будет разыгран в воскресенье и станет этапом серии турниров Большого Шлема. Победитель прошлогоднего Гран-при в родном Аахене – немец Маркус Энинг снова среди участников. В этом году немецкий всадник выступает с тремя лошадьми: Кристи, Фрэнки Фред и Каланда.

Всего восемь национальных сборных сразятся в Аахене, это команды Австрии, Германии, Ирландии, Нидерландов, США, Швейцарии, Швеции и Франции. Принимающая сторона, разумеется, в абсолютном большинстве. Германия выставила ведущих всадников страны: Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Симоне Блюм, Морис Теббел, Людгер Бербаум, Кристиан Кукук, Лаура Клафаке, Филипп Вейшаупт, Андре Тиеме.

Сборная Швеции на прошлых выходных одержала красивую победу на родине, в Фальстербо, и готова к новым подвигам. В соревнованиях участвуют Педер Фредриксон, Хенрик фон Эккерманн, Ирма Карлссон, Эвелина Товек, Анжели фон Эссен. Бельгийцы тоже прессингуют сильнейшим составом: Нильс Бруенсилс, Оливье Филиппаертс, Грегори Вателе, Гудрюн Паттеет. Швейцария будет представлена звездной командой: Стив Герда, Мартин Фукс, Пиус Швицер, Артур да Сильва.

Французский триколор защищают Кевин Стаут, Оливье Робер, Пенелопа Лепрево, Роже Ив Бост, Гийом Футриер. Ирландию представят Бертрам Аллен, Киан О’Коннор, Дарраг Кенни, Шейн Свитнам, Петер Молоне. В сборную Нидерландов включены Марк Хутзагер, Майкл ван дер Влойтен, Юр Вриелин, Дорон Куперс, Вилем Грив. Впечатляющий состав и у американской сборной: Кент Фаррингтон, Элизабет Мадден, Лаура Краут, Маклейн Уард.

В индивидуальных соревнованиях участвуют Скотт Браш, Бен Майер (Великобритания), Эрик Ламаз (Канада), Эдуардо Альварес Азнар (Испания), Макс Кухнер (Австрия), Лоренцо де Лука (Италия), Лучана Диниш (Португалия).

В Швейцарии уже стартовали международные соревнования Лонжин CSI5* Аскона. Элита конного спорта не обошла этот престижнейший турнир. В испытаниях принимают участие Роберт и Майкл Уитакеры, Лаура Ренвик (Великобритания), Филипп Розье (Франция), Денис Линч, Шейн Брин (Ирландия), Эмануэле Гаудиано, Альберто Зорзи, Пьерлуиджио Буччи (Италия), Николя Филиппаертс, Йос Верлой (Бельгия), Юрий Мансур (Бразилия), Саид Абдель (Египет), Ханс-Дитер Дрехер (Германия), Дуглас Линднрлоу (Швеция), Бит Мадли, Вернер Муфф, Пауль Эстерманн, Джессика Спрингстин, Никлаус Рутчи (Швейцария).

Всадники и лошади CHIO Аахен

Всадники и лошади Лонжин CSI5* Аскона