Аахен и Аскона чествуют победителей

Победу в Кубке Наций по конкуру одержала сборная Швеции. Это ее вторая победа за последние две недели, шведы буквально не подпускают к высшей ступени пьедестала своих соперников. Второе место заняли представители принимающей стороны – команда Германии. Третий результат показали французы.

В состав команды-победительницы вошли Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Кристиан К, Хенрик фон Эккерманн в седле Товек Мэри Лу, Эвелина Товек на Далила де ла Помм, Анжели фон Эссен верхом на Люикан Кью. Две шведские всадницы провели первый раунд чисто, Хенрик фон Эккерманн ошибся единожды, а неудачный результат (13 штрафов) от Педера Фредриксона, к счастью, не пошел в зачет. Во втором раунде шведы были безупречны.

Команда Германии, состоящая исключительно из звезд первой величины: Симоне Блюм, Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер и Маркус Энинг, тоже провела второй раунд чисто, но после первого – немцы набрали пять штрафных, а значит уже не имели шанса на высшую награду. Французы Пенелопа Лепрево, Кевин Стаут, Оливье Робер, Гийом Футрие после двух стадий испытаний набрали восемь штрафов и получили бронзу соревнований.

А вот в турнирах по выездке, вольтижировке и троеборью немецким всадникам не было равных в их родном Аахене! Победы в трех дисциплинах в командных зачетах у сборных Германии! Весь пьедестал в КЮРе Большого приза также оккупировали немки во главе с королевой выездки всех времен – Изабель Верт. Выступление Изабель Верт верхом на одной из ее лучших лошадей Белла Роз 2 жюри оценило в 90,45%. Дороти Шнайдер в паре с Шоутайм FRH набрала 89,66%. Джессика фон Бредоу-Верндл поднялась на третью ступень пьедестала с результатом в 87,595%.

В Гран-при Аахена победу одержал американец Кент Фаррингтон верхом на 13-летней кобыле Газель. Турнир прошел в два гита с последующей перепрыжкой. Сложнейший маршрут финального испытания, входящего в серию знаменитых турниров Большого Шлема был выстроен по проекту немецкого курс-дизайнера Франка Ротенбергера. Сорок спортивных пар пытали счатье завладеть заветным трофеем. Восемь участников успешно выступили в первом раунде. Во втором битва ожесточилась – десять безошибочных проходов, но перепрыжку обеспечили себе только семеро.

Американец Маклей Уард верхом на Эйч Эйч Азур был самым быстрым в финальном испытании и пришел к финишу за 43,32 секунды. Увы, две сбитые перекладины не позволили всаднику подняться выше седьмого призового места. Бельгиец Жером Гери в седле Кель Ом де Ус, напротив, «не стал торопиться» прошел маршрут за 55,64 секунды, но допустил один провал и стал шестым на турнире.

В пятерку лидеров вырвался ирландец Дарраг Кенни на Балу 41 (4 ш.о/48,04 с.). В шаге от пьедестала остановилась действующая чемпионка мира немка Симоне Блюм в паре с DSP Алис (4 ш.о/46,88 с.). Британский всадник Бен Майер верхом на Экспложн W набрал отличную скорость и остановил стрелку секундомера на отметке в 43,94 секунды, но получил четыре штрафных и занял третье место. Только две пары сохранили нули на табло штрафных во всех испытаниях, включая перепрыжку. Серебряным призером стал немецкий всадник Даниэль Дойсер верхом на Скуберии 1918 Тобаго Зед. Блестящее выступление пара провела за 44,35 секунды. Бывший номер один в мировом рейтинге Кент Фаррингтон был в Аахене лучшим. В паре с Газелью американец показал результат в 43,98 секунды.

Аскона: четырехдневные соревнования Лонжин CSI5* Аскона собрали элиту конного спорта. Победителем главного испытания Гран-при Асконы стал бельгийский всадник Йос Верлой в седле Каракаса. Второе место занял британец Роберт Уитакер верхом на Кэтуолке IV. Представитель принимающей стороны – швейцарец Элиан Бауманн в паре с Кампари Зед поднялся на третью ступень пьедестала.

Из сорока четырех спортивных пар в перепрыжку прошли – десять. Финальное выступление провели без ошибок семь всадиков. Чтобы победить, нужно было серьезно рискнуть по скорости. Пара победителей оторвалась от ближайших преследователей почти на две секунды! Йос Верлой и Каракас завершили перепрыжку за 37,73 секунды. Серебряные призеры остановили стрелку секундомера на отметке в 39,33 секунды. Швейцарская пара показала результат в 39,45 секунды.

Гран-при Аахена

Результаты всех соревнований в Аахене

Гран-при Асконы

Результаты всех соревнований в Асконе