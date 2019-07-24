Первый и Второй европейские дивизионы проводят этапы Кубка Наций

Конное шоу в Хикстеде имеет более чем вековую историю, престижнейшие соревнования проходят под покровительством Королевы Англии. Сборные первого европейского дивизиона в двух шагах от финала Кубка Наций. Предстоящий этап станет предпоследним, в нем участвуют сборные из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Швеции. А также команды США и Бразилии, не входящие в первый дивизион.

На данный момент в Первом европейском дивизионе лидирует команда Франции, набравшая 320 баллов, за ней следует Швейцария, у которой в зачете 270 баллов, на третьем месте действующий чемпион – сборная Бельгии с 245 баллами. Четвертую строчку турнирной таблицы занимает команда Нидерландов (200 баллов), замыкает пятерку лидеров сборная Германии (195 баллов). Выход в финал Кубка Наций для трио лидеров уже не оспаривается. Другим – стоит серьезно побороться за свое место под солнцем Барселоны на финале в октябре.

Наставник сборной Бельгии на предстоящие соревнования выставляет как опытных всадников, так и новых спортсменов. В состав вошли Йос Верлой, Франсуа Мати младший, Вильм Вермер, Доминик Хендрикс, Ив Вандерхасселт. Такая же стратегия и у немцев, в командных соревнованиях участвует Маркус Энинг, Морис Теббел, Давид Вилл, Холгер Вилшнер, Патрик Шульмайер. В итальянской команде Пьерджорджио Буччи, Джданни Джовани, Массимо Гроссато, Рикардо Пизани, Роберто Туркетто.

Сборная Швеции, успешно выступающая вторую неделю подряд, готова к новым победам, в ее составе: Педер Фредриксон, Ирма Карлссон, Стефани Хомен, Фредерик Йонссон, Анжели фон Эссен. На данный момент шведы разделяют с ирландцами восьмую строчку турнирной таблицы. Обе команды должны «поднажать», чтобы рассчитывать на место в финале. За Ирландию тоже сразятся лучшие всадники страны: Марк Маклей, Пол О’Шеа, Майкл Даффи, Брайан Коурнейн, Энтони Кондон. Впечатляющим составом выступят американцы: Лилли Кинан, Лора Краут, Уилтон Портер, Джессика Спрингстин, Кэтрин Тири.

Сборная принимающей стороны сейчас в аутсайдерах. Смогут ли англичане изменить это положение за два последних этапа? Во всяком случае, на домашнем манеже они точно получат мощную поддержку родной публики. В состав сборной Великобритании вошли: Бен Майер, Аманда Дербишир, Эми Инглис, Эллин Уитакер, Джеймс Уильсон.

В субботу в Хикстеде пройдет Кубок королевы Елизаветы II, один из самых желанных для всадников трофеев по конкуру. В воскресенье состоится розыгрыш Лонжин Золотой Кубок короля Георга V, старейший и престижнейший приз в мире. Победитель поднимет над головой Кубок из чистого золота с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона. Разумеется, сам Кубок останется в Англии как драгоценнейший экспонат исторической значимости. Кстати, первый раз Золотой Кубок короля Георга V был разыгран в 1911 году и завоевал его россиянин – офицер царской армии Дмитрий Экса верхом на Пикколо.

Команды Второго европейского дивизиона, прошедшие отборочные турниры, приедут в Грецию, чтобы сразиться за два билета на финал Кубка Наций, квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио и за один билет в Первый европейский дивизион будущего сезона. В индивидуальных сражениях всадники поборются за солидные призовые и рейтинговые баллы Лонжин, а также очки для Кубка мира FEI. Соревнования пройдут с 25 по 28 июля в Олимпийском конном центре «Маркопуло» на пятизвездочных трассах. Наряду с CSIO 5*-W, относящегося к высшей категории международных событий, Афины проведут два международных турнира CSIS: двухзвездочный CSI2* и испытание CSIYH1* для молодых лошадей.

Всадники и лошади турниров в Хикстеде

Турнирная таблица Дивизиона 1

Официальный сайт конного фестиваля в Афинах