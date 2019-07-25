Берлин открыл счастливый 13-й этап LGCT и GCL

Питер Девос (224 балла), возглавлявший в течение многих этапов турнирную таблицу серии игр, имеет все шансы вернуть свое лидерство. Бельгиец отстает от нынешнего лидера британца Бена Майера (235 баллов) на 11 баллов. Учитывая, что в эти выходные действующий чемпион LGCT Бен Майер занят на турнирах в родном Хикстеде и пропускает этап в Берлине, его ведущее положение в LGCT может несколько пошатнуться. Занимающий третье место Даниэль Дойсер (215 баллов) – герой домашнего этапа, тоже готов подскочить на первое место рейтинга. Из топ-десятки в Берлин приехали бельгиец Нильс Бруенсилс (5 место/187 баллов), француз Кевин Стаут (6 место/176 баллов), голландец Майкл ван дер Влойтен (7 место/175 баллов), британец Скотт Браш (8 место/169 баллов).

Разумеется, в берлинском этапе звезды принимающей стороны в абсолютном большинстве. В командных и индивидуальных турнирах участвуют Кристиан Альманн, Людгер Бербаум, Филипп Вейшаупт, Кристиан Кукук, Ханс-Дитер Дрехер, Марко Кутчер, Марсель Маршалл, Маркус Бринкманн.

Множество лучших всадников мира уже прибыли в Германию, в их числе победитель Гран-при Берлина в прошлом году Альберто Зорзи (Италия), Харри Смолдерс, Герко Шродер, Леопольд ван Астен, Франк Шуттерт (Нидерланды), Николя и Оливье Филиппаертсы, Питер Девос, Карел Кокс (Бельгия), Мартин Фукс, Пиус Швицер (Швецария), Бассем Мохаммед (Катар), Ив Роже Бост, Жульян Эпайяр, Эдвард Леви (Франция), Шейн Брин, Майкл Даффи (Ирландия), Марлон Затонелли (Бразилия), Кент Фаррингтон, одержавший блистательную победу на Гран-при Аахена в эти выходные, к нему присоединятся его соотечественницы – американские всадницы Джорджина Блумберг, Дженнифер Гейтс, Маржи Голштейн-Энгл.

В Global Champions League возглавляет рейтинг сборная «Майами Селтикс» (221 балл). Бывший лидер – сборная «Шанхай Свонс» уступает нынешнему только три балла и набирает 218 баллов. Третью строчку турнирной таблицы занимает сборная «Лондон Найтс» (209 баллов), далее, на четвертой позиции команда «Сент-Тропе Пайрэтс» (207 баллов). Замыкает пятерку лидеров «Монако Асес» (201 балл).

Всадники и лошади