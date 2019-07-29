Дани Гольдштейн вышла замуж и сразу выиграла Гран-при Берлина

Тридцать три спортивные пары претендовали на Гран-при Берлина и золотой билет в плей-офф. Трасса финального испытания была выстроена по проекту курс-дизайнеров Франка Ротенбергера и Питера Шумахера. Восемь пар прошли маршрут чисто. Но несмотря на отсутствие сбитых перекладин ирландец Барт Блис в седле Крискрас DV и катарский всадник Бассем Мохаммед верхом на Гундере не обеспечили себе выхода в перепрыжку из-за штрафов по превышению нормы времени.

Бельгиец Николя Филиппаертс в седле Кантанги закончил перепрыжку с двумя сбитыми перекладинами за 41,63 секунды (это шестой результат). В пятерку лидеров вошел британец Харри Чарльз на Борсато. Пара тоже оставила две сбитые перекладины на земле, и показала время в 39,10 секунды. Выступление голландца Франка Шуттерта верхом на Кинслэнде Е не обошлось без сбитой перекладины, всадник пришел к финишу за 40,68 секунды и остановился в шаге от пьедестала, на четвертом месте.

Берлинская публика тешила надежду – увидеть на первом месте одного из своих любимых всадников. В перепрыжку прошли сильнейшие немецкие конкуристы: Кристиан Альманн и Людгер Бербаум. Пара Альманн и Тэйк Э Чанс Он Ми Зед «поднажали» и преуспели по скорости, закончив выступление за 38,56 секунд. Это лучший результат по времени среди всех участников перепрыжки, если бы ни одно «но»… Кристиан Альманн получил четыре штрафа за сбитую перекладину. Это третье место на Гран-при.

Опытный Людгер Бербаум верхом на Кул Филинг набрал отличный темп. Пара была безупречна, быстро и чисто прошла трассу за 39,81 секунды. Израильская всадница Дани Гольдштейн-Вальдман была в ударе. Результат победителей составил 39,46 секунды. К слову, золотой билет на плей-офф израильтянка уже получила на четвертом этапе, выиграв Гран-при в Шанхае. Но два золота лучше чем одно!

Берлинский этап GCL стал счастливым для двух немецких сборных: «Гамбургских Великанов» и «Берлинских Орлов». Победу команде «Гамбург Джайантс» принесли Барт Блис в седле Исраил v.d. Диннихов и Титуан Шумахер верхом на Атом Зед. Единственная ошибка в первом раунде, допущенная Шумахером, стоила сборной четыре штрафных. Второй раунд был безупречен для обеих пар.

Второе место команде «Берлин Иглс» обеспечил немецкий дуэт Кристиан Кукук верхом на Лимончелло ЭнТи и Людгер Бербаум в седле Казелло. Команда завершила первый раунд чисто, во втором дважды ошибся Кристиан Кукук и получил восемь штрафных.

С таким же результатом – восемь штрафов, окончили два раунда и всадники «Сент-Тропе Пайрэтс». Дани Гольдштейн-Вальдман в седле Лиззимэри сбила перекладину в первом раунде. Питер Девос верхом на Джад v. Бисшоп ошибся во втором. Но «пираты» проиграли «орлам» чуть более одной десятой секунды и заняли третье место на этапе.

Результаты Гран-при Берлина

Турнирная таблица LGCT

Результаты этапа GCL

Турнирная таблица GCL