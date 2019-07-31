Шведы продолжают громить в Кубке Наций – новая победа в Хикстеде. Норвегия – номер один в Афинах

Сезон Кубка Наций шведы начали с заметным «опозданием», вступив в игру только с четвертого этапа. И сразу же на родном турнире в Фальстербо команда отпраздновала победу. Далее сборная выиграла Кубок в Аахене. В Хикстеде подопечные Хенрика Анкакрона снова не оставили соперникам шансов на победу. В Великобритании шесть сборных Первого европейского дивизиона встретились на предпоследнем этапе Кубка Наций, команды США и Бразилии приняли участие без права на квалификационные баллы.

Только шведской сборной удалось провести первый раунд без штрафных. Три чистых результата показали Фредерик Йонссон на Колд Плей, Анжели фон Эссен верхом на Луикан Кью и Педер Фредриксон в седле Закраменто. Четвертому участнику сборной: Рольфу-Горану Бенгтсону на Оак Гровес Карлайл даже не пришлось выходить на манеж. Фредерик Йонссон, допустивший один провал во втором раунде, получил четыре штрафных. Остальные участники выступили без ошибок и досрочно взяли первое место. А Рольф-Горан Бенгтсон так и остался на зрительской трибуне, не вступив в игру.

Лонжин Золотой Кубок короля Георга V, к счастью родной публики, завоевал британский всадник Дэвид Уилл верхом на Невер Уолк Элоун. В перепрыжку прорвалась пятерка лидеров. Ирландец Майкл Даффи в седле Муллагрин Тач Зе Тсрас вынужден был сойти с дистанции. Четыре претендента на престижнейший приз выполнили свою работу безупречно. В шаге от пьедестала остановился бразилец Луис де Азведо на Качито (0 ш.о/48,42 с.). Два шведских всадника вновь заставили о себе говорить. Третье место занял Фредерик Йонссон на Колд Плей (0 ш.о/48,28 с.). Полторы секунды уступил победителям Педер Фредриксон на Закраменто, пара пришла к финишу за 45,28 секунды и заняла второе место. Триумфаторы Дэвид Уилл и Невер Уолк Элоун завершили финальное испытание за 43,73 секунды.

Команды Второго европейского дивизиона, прошедшие отборочные турниры, сразились в Афинах за два билета на финал Кубка Наций, квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио и за один билет в Первый европейский дивизион будущего сезона. Восемь европейских сборных из Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Норвегии, Польши, Португалии и Румынии провели командные соревнования. Первое место заняла сборная Норвегии, всадники которой провели два раунда без единой ошибки. Второе место взяли португальцы, завершившие соревнования с четырьмя штрафными.

Победу на Гран-при Афин одержал португальский всадник Родриго Гистейра Алмейда верхом на Кафка v. Хеффинк. Пара сохранила нули на табло штрафных в первом гите, также чисто прошла перепрыжку за 39,05 секунды. Второе место занял поляк Войцех Вочанец верхом на Чинтаблю (0 ш.о/40,44 секунды). На третьем месте норвежский всадник Гир Гулликсен в седле Ган Чин Ван Хет Линдехоф (0 ш.о/40,47 секунды).

Результаты этапа Кубка Наций Дивизион 1

Результаты Лонжин Золотой Кубок короля Георга V

Результаты этапа Кубка Наций Дивизион 2

Результаты Гран-при Афин