Лондон принимает 14-й этап Longines Global Champions Tour

Главная интрига: поединок между Скоттом Брашем и Беном Майером. В прошлом году битва этих звезд была жаркой! За историю серии игр Лонжин LGCT, Лондон чествовал четырех британских победителей, но только Скотту Брашу удалось дважды подряд стать триумфатором Гран-при Лондона (в 2017 верхом на Хелло Фореве и в 2018 с Хелло Мистер Президентом). Сумеет ли в эти выходные любимчик местной публики сделать хет-трик побед в столице Великобритании?! Получится ли у Бена Майера повторить свой успех 2013 года? Безусловно, оба всадника желают добавить к своим наградам еще одну победу на Гран-при Лондона.

В стройные ряды хозяев чемпионата вливается многочисленная армия Уитакеров – Майкл, Роберт и Уильям, а также Эмили Моффит, Уильям Фаннел, Гай Уильямс, Александра Торнтон, Гарри Чарльз.

Турниры состоятся на территории Королевского госпиталя Челси с видом на Темзу. Госпиталь для ветеранов военной службы был сооружен более трехсот лет назад, его прототипом стал парижский Дом Инвалидов. Сейчас это целый комплекс исторических сооружений, в состав которых входит Национальный музей армии, инвалидные дома, военный госпиталь и церковь.

На острие атаки на 14-ом этапе нынешний лидер соревнований бельгиец Питер Девос (249 баллов). Занимающий вторую строчку турнирной таблицы, немец Даниэль Дойсер (232 балла) пропускает турнир. У бельгийского всадника есть все шансы еще значительнее оторваться от преследователей. Правда, на пятки Питеру Девосу наступает действующий чемпион LGCT, Бен Майер, занимающий третье место (224 балла). Вообще, бельгийцы, после всадников принимающей стороны, на лондонском турнире в подавляющем большинстве. Среди участников Нильс Бруенсилс, Николя Филиппаертс, Йос Верлой, Вильм Вермер, Франсуа Мати, Карел Кокс.

В испытаниях примут участие лучшие всадники со всего мира: австралийка Эдвина Топс-Александер, канадец Эрик Ламаз, американки Лаура Краут, Джорджина Блумберг, Дженнифер Гейтс, Лорен Хог, Джессика Спрингстин, немцы Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Марко Кутчер, Кристиан Кукук, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, Шейн Брин, Дарраг Кенни, Марк Маклей, Шейн Свитнам, итальянец Альберто Зорзи, французы Симон Делестр, Жульян Эпайяр, Роже Ив Бост, Оливье Робер, голландцы Харри Смолдерс, Юр Вриелинг, австриец Макс Кухнер, испанец Эдуардо Альварес Азнар, шведки Эвелина Товек, Малин Бариярд-Йонссон, – и это далеко ни весь список звездных участников гонки чемпионов.

Местная публика также ждет подвигов от родной команды «Лондон Найтс». Сборная в нынешнем сезоне Global Champions League выступает результативно. Это единственная команда, которой удалось выиграть три этапа. Победу лондонские рыцари праздновали в Мадриде, Стокгольме и Кашкайше. После тринадцати этапов «Лондон Найтс» на третьем месте и набирает 228 баллов. Возглавляет турнирную таблицу команда «Майами Сетликс» (235 баллов). Второе место занимает сборная «Шанхай Свонс» (231 балл).