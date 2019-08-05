Бен Майер взял Гран-при Лондона. Сборная «Лондон Найтс» – номер один на родном этапе

В прошлом году Бен Майер дрался как лев в Лондоне, но Гран-при достался его соотечественнику Скотту Брашу. В эти выходные действующий чемпион LGCT верхом на своей лучшей лошади Экспложн W одержал прекрасную победу на Гран-при CSI5*.

Трассу основной части главного испытания чисто прошли двенадцать спортивных пар, то есть все призеры! Напряжение, нервы, значительное количество противников, дышащих в спину – всё сыграло на не самые успешные выступления, которые показали претенденты на Гран-при. Только четверо провели перепрыжку чисто.

Бельгиец Нильс Бруенсилс верхом на Женсон вант Меленхоф был осторожен и сделал ставку на точность. Пара пришла к финишу за 38,62 секунды и сумела сохранить нули на табло штрафных. Как станет ясно несколько позднее, это четвертое место. Ирландский всадник Дарраг Кенни, недавно выигравший Гран-при Шантийи, и в Лондоне продемонстрировал отличную спортивную форму. Верхом на Классик Дрим ирландец набрал отличный темп и чисто прошел маршрут за 37,62 секунды. Его соотечественник Шейн Брин верхом на Алежандро был быстрее на две десятых секунды и остановил стрелку секундомера на отметке в 37,44 секунды. Таким образом, ирландцы заняли вторую и третью ступени пьедестала.

Пара победителей Бен Майер и Экспложн W были недосягаемы по скорости! Пятизвездочную трассу чемпионы пролетели за 35,98 секунды.

Бен Майер верхом на Экспложн W отметили в Лондоне еще одну победу. Сборная «Лондон Найтс», за которую сражался британец вместе с бельгийцем Оливье Филиппаертсом выиграла этап GCL. Это единственная команда, которой удалось провести оба раунда без штрафных. После блестящей победы в Лондоне команда заняла первую строчку турнирной таблицы, набрав 258 баллов. И еще один показатель «Лондон Найтс», который вряд ли побьет другая сборная – «лондонские рыцари» выиграли четыре (!) этапа в этом сезоне.

Второе место в Лондоне взяла сборная «Валкенсвард Юнайтед» и ее всадники Маркус Энинг, Бертрам Аллен и Альберто Зорзи. Первый раунд команда провела без ошибок. После второго – получила четыре штрафа. С четрьмя штрафными очками закончила турнир и сборная «Нью-Йорк Эмпайя». Денис Линч и Скотт Браш, выступающие за «империю» уступили по времени соперникам и заняли третье место на этапе.

Одновременно с соревнованиями в Лондоне, во Франции в Динаре прошли турниры пятизвездочного достоинства. В родной Бретани французы правили бал. Из шести спортивных пар, прошедший в перепрыжку Гран-при CSI5* – пять французских! Главный трофей выиграл Алексис Дерубе верхом на Тимон Д’Ор. Пара окончила финальное испытание за 40,95 секунды. Второе место у французской всадницы Пенелопы Лепрево, которое она взяла в паре с Ванкувером де Ланлоре. Всего четыре сотых, уступила она своему соотечественнику. Время серебряных призеров составило 40,99 секунды. «Затесавшийся» во французский стан немец Даниэль Дойсер не позволил отнестись к себе, как к мальчику для битья. Верхом на Скудерии 1918 Тобаго Зед немецкий всадник завоевал бронзу. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 41,60 секунды.

Результаты Гран-при Лондона

Турнирная таблица LGCT

Результаты 14-го этапа GCL

Турнирная таблица GCL

Результаты Гран-при Динара