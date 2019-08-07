Дублин сделает последний отбор на финал Кубка Наций

Для сильнейшего в мире Дивизиона номер один путь к финалу, состоящий из семи этапов, был самым долгим и напряженным, и пролегал по всей Европе. Всего десять сборных приняли участие в гонке: действующий чемпион Бельгия, а также Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Франция, Швейцария и Швеция. Первому европейскому дивизиону будут выданы семь путевок на финал.

После уже состоявшихся шести этапов Кубка Наций, лидером Первого европейского дивизиона по-прежнему остается команда Франции, набравшая 320 баллов. Французы выступают стабильно, выиграли этап в Санк-Галлене, дважды брали бронзу: в родном Ла Боле и в Сопоте. Чемпион 2018 года сборная Бельгии уступает французам всего пять баллов и располагается на втором месте. Команда набрала 315 баллов, стала победительницей этапа в Сопоте, а в Ла Боле располажилась на втором месте. Третью строчку турнирной таблицы занимает команда Швейцарии с 270 баллами. Швейцарцы предпочли сделать игру сразу, взяв первый этап в Ла Боле, потом выиграли бронзу в родном Санкт-Галлене, а в Фальстербо завоевали второе место.

Четвертую позицию занимает сборная Швеции. Сезон Кубка Наций шведы начали с заметным «опозданием», вступив в игру только с четвертого этапа. Но выход на спортивную сцену был эффектным! На родном турнире в Фальстербо команда отпраздновала победу. В Хикстеде подопечные Хенрика Анкакрона снова праздновали триумф. Команда Швеции сейчас набрала в свою квалификационную копилку 260 баллов. Замыкают пятерку лидеров две сборные, разделяющие пятую строчку турнирной таблицы с 250 баллами каждая, это сборная Италии, и команда принимающей стороны – сборная Ирландии.

Не самое стабильное положение в Дивизионе номер один у немцев, сумевших набрать 245 баллов, а также у голландцев с их 200 баллами. Явные аутсайдеры сезона – сборные Австрии (190 баллов) и Англии (165 баллов). Однако, игра еще не сделана, турнир в Дублине – последний шанс для европейских сборных вырвать заветные билеты на финал.

Турнирная таблица Первого европейского дивизиона

Официальный сайт соревнований в Дублине