Валкенсвард – родина игр LGCT и GCL проводит 15-й этап

Турниры пройдут на большой арене размером 125Х85 метров. Другие арены с песчаным покрытием, примыкающие к основной, также примут соревнования. Трассы всех категорий спроектированы с исключительным вниманием к всадникам и лошадям. Разработанность объектов минимизирует возможные риски и травмы.

После четырнадцати этапов бельгиец Питер Девос (258 баллов) по-прежнему остается во главе турнирной таблицы LGCT. Триумфатор на Гран-при Лондона, действующий чемпион LGCT – британец Бен Майер (252 балла) на второй позиции. Третье место занимает немецкий всадник Даниэль Дойсер (232 балла). На четвертой позиции бельгиец Нильс Бруенсилс (229 баллов). Замыкает пятерку лидеров француз Кевин Стаут (204 балла). Вся «верхушка айсберга» (кроме Стаута) уже обеспечила свое участие в плей-офф и получила золотые билеты на Супер Гран-при в Прагу. В предстоящем турнире все лидеры, кроме Бена Майера принимают участие.

Собственно, из золотого списка победителей этапов LGCT в Валкенсварде выступят: бельгийцы Питер Девос, Нильс Бруенсилс, Жером Гери, немцы Даниэль Дойсер и Кристиан Альманн, голландец Майкл ван дер Влойтен, швед Педер Фредриксон, израильтянка Дани Г. Вальдман, француз Жульян Эпайяр.

В испытаниях примут участие лучшие всадники со всего мира: австралийка Эдвина Топс-Александер, канадец Эрик Ламаз, американцы Кент Фаррингтон, Джорджина Блумберг, Маржи Голдштейн-Энгл, Спенсер Смит, немцы Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Марко Кутчер, Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт, итальянец Альберто Зорзи, французы Кевин Стаут, Симон Делестр, Роже Ив Бост, австриец Макс Кухнер, шведы Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, ирландец Майкл Даффи, – и это далеко ни весь список звездных участников гонки чемпионов.

В абсолютном большинстве представители принимающей стороны – голландцы, среди участников Харри Смолдерс, Барт Блис, Эрик ван дер Влойтен, Марк Хутзайгер, Франк Шуттер, Юр Вриелинг, Леопольд ван Астен.

В Global Champions League возглавляет рейтинг сборная «Лондон Найтс» (258 баллов). Этот сезон «лондонские рыцари» проводят великолепно. Команда выиграла четыре этапа, в Мадриде, Стокгольме, Кашкайше и Лондоне. Такого показателя нет ни одной сборной! На втором месте команда «Майами Селтикс» (252 балла). Третью строчку турнирной таблицы занимает сборная «Сент-Тропе Пайрэтс» (247 баллов).

Местная сборная «Валкенсвард Юнайтед» (198 баллов) пока на девятой позиции. Команде еще ни разу не удалось выиграть этап, зато четыре раза она занимала вторые места. Где как ни в родном Валкенсвард порадовать местную публику победой и подскочить вверх в турнирной таблице?!

Всадники и лошади