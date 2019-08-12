Майкл ван дер Влойтен выиграл родной этап. Сборная «Нью-Йорк Империя» – номер один в Валкенсварде.

На пятизвёздочную трассу, выстроенную по проекту известного курс-дизайнера Ульяно Веццани, вышли три десятка лучших всадников мира. Маршрут оказался непростым для многих мастеров конного спорта. Сошли с дистанции шведы Педер Фредриксон, Хенрик фон Эккерман, австралийка Эдвина Топс-Александер, австриец Макс Кухнер. Остальные совершили немало ошибок и уже не могли претендовать на главный трофей.

Восемь спортивных пар обеспечили свой выход в перепрыжку. Французы доминировали, сразу три всадника могли заставить звучать Марсельезу в Нидерландах. Но этого не произошло. С двумя провалами прошел финальное испытание Жульян Эпайяр в седле Виртуоз Чампекс. Симон Делестр верхом на Гермес Райан сбил одну перекланину и остановился на седьмом месте.

Шесть пар были в перепрыжке безупречны. А посему время расставило всех на свои призовые места. Сделавший ставку на точность, а не на скорость немец Кристиан Кукук верхом на Кинтино, пришел к финишу с нулями на табло штрафных за 44,96 секунды и занял шестое место. Его соотечественник Маркус Энинг в паре с Корнадо NRW закончил испытание за 38,56 секунды и попал в пятерку лидеров. В шаге от пьедестала остановился голландец Харри Смолдерс верхом на Дон VHP Z N.O.P.

Увы не удалось и Кевину Стауту взять такой долгожданный в этом сезоне Гран-при. В паре с Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC француз завоевал бронзу. Пара пришла к финишу за 37,44 секунды. На одну десятую секунды был быстрее бельгиец Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Лиженд Оф Лов, окончивший перепрыжку за 37,34 секунды. Победители Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю пришли к финишу за 36,80 секунды. Не уезжая из родной страны, уже через несколько дней эта пара примет участие в индивидуальном зачете на ЧЕ в Роттердаме.

Победу на 15-м этапе GCL взяла сборная «Нью-Йорк Империя» и ее всадники Джорджина Блумберг на Кибель, Даниэль Блюман в седле Ладриано Зед и Спенсер Смит верхом на Теодор Мансиас. Оба раунда всадники провели чисто. И со всей уверенностью смогли претендовать на высшую ступень пьедестала. Занявшая второе место команда «Сент-Тропе Пайретс», тоже была на высоте. Ни одной сбитой перекладины со стороны Эдвины Топс-Александер и Питера Девоса. Но «пираты» уступили победителям по времени. Третий результат показала сборная «Пари Пантерс» и ее всадники Грегори Вателе, Найел Нассар и Харри Смолдерс.

Результаты Гран-при Валкенсварда

Турнирная таблица LGCT

Результаты 15-го этапа GCL

Турнирная таблица GCL