Франция ликует в родной Нормандии на этапе Кубка Наций

Трижды звучала Марсельеза в честь всадников защищающих триколор! Первую победу в CCI 3*-S взяли Гвендолен Фер и Траумпринц, затем порадовал Тома Карлиль в CCI 3*-S. И, наконец, главная командная победа на этапе Кубке Наций FEI, которую Франции принесли Карим Лагуаг верхом на Пунш де л’Эски, Клара Луазо на Уоунт Уэйт, Жан Тюльер на Вуаля д’Озе.

Второе место в Кубке Наций заняла итальянская сборная и ее всадники: Арианна Скиво, Умберто Рива, Марко Биасиа, Юлий Вильгельм. На третью ступень подиума поднялась команда Бельгии, за которую выступали Сирил Гаврилович, Сенн и Крис Верваски, Юлия Шмидт.

Признаться, победа французам далась совсем нелегко. Ветеринарная комиссия после второго осмотра отказала в участии всаднику французской сборной – Те Меосту в паре с Камили. И трем спортивным парам пришлось «совершать подвиги» в меньшинстве. Начал финальное испытание Жан Тюльер на Вуаля д’Озе, пара оставила три сбитых перекладины на земле. Не все прошло гладко и у второй участницы Клары Луазо на Уоунт Уэйт, допустившей один провал. В «пан или пропал» сыграл последний участник сборной Карим Лагуаг верхом на Пунш де л’Эски.

«Когда я выступаю с Пуншем, то, разумеется, мечтаю о победе. Но я знал, что мое место скорее четвертое или третье, – признался лидер сборной Карим Лагуаг. «Пунш необыкновенный! Это приятный сюрприз, тем более что команда рассчитывала на мою победу. Вообще, командные результаты добавляют дополнительный прессинг, но было очень полезно».

Помимо командной победы на этапе Кубка Наций Карим Лагуаг записал в свой актив и индивидуальную победу турнира. Он опередил двух англичан, Дэвида Доэля и Кирсти Джонстона.

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