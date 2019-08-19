Сборная России – участник чемпионата Европы по выездке и паралимпийской выездке

В ЧЕ по выездке принимают участие четырнадцать сборных из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Ирландии, Нидерландов, Португалии, России, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. Наша страна заявила две сборных по выездке и паралимпийской выездке.

Состав российской сборной по выездке:

Евгения Давыдова/Авейкенинг

Юлия Винницкая/Самба Пати

Елена Сиднева/Фухур 6

Татьяна Костерина/Дьяволесса ВиЭй

Самым «устрашающим» составом представлены действующие чемпионы Европы – немецкие всадники и их лучшие лошади. Действующая чемпионка Европы в командном и личном зачете, чемпионка мира – Изабель Верт выступит в паре с Белла Роза 2. В ее команде только лучшие пары: Дороти Шнейдер на Шоутайм FRH, Джессика фон Бредоу-Верндль верхом на TSF, Зонке Ротенбергер на Космо 59.

Среди звезд первой величины на ЧЕ выступают голландцы Эдвард Гал в паре с Глок’с Зоник N.O.P., Ханс Питер Миндерхуд на Глок’с Дрим Бой N.O.P., швед Патрик Киттель на Уэлл Дан де ла Рош CMF, датчане Катрин Дюфур в паре с Аттерпгаардс Кассиди и Даниэль Башманн Андерсен верхом на Блю Хорс Зак, британцы Карл Хестер и Классик Бриолинка, Шарлотт Дюжардан и Моут Сент Джон Фристайл, португалка Мария Каетэно верхом на Короадо, испанка Беатрис Феррер-Салат на Делгадо, француженка Морган Барбансон в паре с Сир Доннерхолл Ил OLD, – и это далеко ни весь список сильнейших всадников Европы и мира.

В турнирах по паралимпийской выездке на ЧЕ также участвуют четырнадцать команд.

Состав российской сборной по паралимпийской выездке:

Анастасия Козичева/Каскадер

Владислав Колосов/Лаурентио II

Наталья Марьянова/Квинта

Владислав Пронский/Сильва Ле Андро

Полный список участников и составы команд по выездке на ЧЕ

Полный список участников и составы команд по паралимпийской выездке на ЧЕ