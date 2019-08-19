Чемпионат Европы: сильнейшие конкуристы сразятся в Роттердаме

Цена вопроса

Пятнадцать команд принимают участие в чемпионате. Но ставки не будут одинаковыми для этих сборных. Пять из них уже прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио. Посему состязания таких сборных сосредоточены только на борьбу за места на подиуме и чемпионский титул. Для других – к этой первой задаче, добавится еще одна: оказаться среди трех лучших команд чемпионата, чтобы пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Японии.

Команды – участники ЧЕ и Олимпийских Игр

В прошлом году в Трионе четыре европейские команды прошли квалификацию для участия в Олимпиаде, это сборные Германии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Сборная Израиля получила свой билет в Токио на отборочном турнире в Москве, чуть больше месяца назад.

Составы команд:

Германия

Кристиан Альманн/Клинтрексо Зед и Доминатор 2000 Зед

Симона Блюм/DSP Алис и DSP Кул Хилл

Даниэль Дойсер/Киана ван хет Херденсхоф и Скудерия 1918 Тобаго Зед

Маркус Энинг/Каланда 42 и Ком Иль Фо 5

Морис Теббель / Чакко Сан и Дон Диарадо

Израиль

Даниэль Блюман/Энтано и Ладриано Зед

Дэн Кремер/Чаплин 92 и E-Контефино-AC

Дани Г. Вальдман/Лиззимэри и Джативия

Илад Янив/ Альваро ди Гюе и E. Клинтон Диамант

Нидерланды

Барт Блес/Эксперт и Израиль vd Диннехоев

Марк Хутзайгер/Стеррехоф’с Калимеро и Стеррехоф’с Эдинюс

Дорон Койпер /Чарли и Империя

Франк Шуттер/Фёрст Леди G и Лионель Ди

Майкл ван дер Влойтен/Дана Блю и IDI Утопия

Швейцария

Пол Эстерманн/Анаба Хензи и Лорд Пепси

Мартин Фукс/Клуни 51 и Сильвер Шайн

Стив Герда/Аламо и Албфухрен Бьянка Alamo

Бит Мадли/Дзари и Вик де Черри

Никлаус Рутчи/Кардано CH и Клинвотер

Швеция

Малин Бариард-Джонссон/Эйч энд Эи Индиана и Эйч энд Эм Секонд Ченс

Педер Фредриксон/Эйч энд Эм Олл Ин и Эйч энд Эм Кристиан К

Фредрик Йонссон/Колд Плей

Эвелина Товек/Кортина 212 и Далила де ла Помм

Хенрик Фон Эккерман/Бизи и Товек Мэри Лу

Команды-участники ЧЕ и претенденты на отбор в Токио

Десять других европейских сборных, которые приедут на Чемпионат Европы, еще не получили квалификацию для Олимпиады. В Роттердаме у них есть шансы получить путевку на ОИ. Здесь будет выделено три места в Токио. Явными фаворитами этой гонки станут сборные Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии и Франции. Но никогда не стоит сбрасывать со счетов и других участников, это Австрия, Дания, Испания, Норвегия и Португалия.

Состав команд:

Бельгия

Нильс Бруенсилс/Делюкс ван T&L и Дженсон ван’т Меленхоф

Питер Девос/Клэр Зед и Флэш

Джером Гери/Комет вон дер Веретербах и Кель Ом Ус

Йос Верлой/Игорь и Женко DW

Грегори Вателе/MJT-Невадос Эс

Великобритания

Скотт Браш/Хелло Франклин и Хелло М’Леди

Аманда Дербишир/Любанта BH

Бен Майер/Экспложн W

Лаура Ренуик/Аркуга и Дублин V

Холли Смит/Хатс Дестини и Руби Ruby VIII

Франция

Роджер Ив Бост/ Сангрия Коти

Николас Делмотт/Урвосо Дю Рош

Алексис Дерубо/ Тимон Д’Ор

Пенелопа Лепрево/Ванкувер де Ланлора

Кевин Стаут/ Калево 2

Ирландия

Дарраг Кенни/Балу дю Ревентон и Свит Триша

Питер Молони/Кьянти’с Чемпион

Сиан О’Коннор/PSG Финал

Пол О’Шиа /Скара Глен’с Мачу-Пикчу

Шейн Свитнам/Алехандро

Италия

Бруно Кимирри/Тауэр Муш

Лоренцо Де Лука/ Энсор де Литранже LXII и Кулана V

Джулия Мартиненго Марке/Каспер vd Род Полхов и Элзас

Лука Марциани/Токио дю Солей

Риккардо Пизани/Чакло

Полный список участников и составы команд по конкуру на ЧЕ