Eurosport
Чемпионат Европы: сильнейшие конкуристы сразятся в Роттердаме
Национальные федерации конного спорта европейских стран, а также тренеры команд представили финальные списки сборных для участия в чемпионате Европы, который с 19 по 25 августа проводят Нидерланды.
Цена вопроса
Пятнадцать команд принимают участие в чемпионате. Но ставки не будут одинаковыми для этих сборных. Пять из них уже прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио. Посему состязания таких сборных сосредоточены только на борьбу за места на подиуме и чемпионский титул. Для других – к этой первой задаче, добавится еще одна: оказаться среди трех лучших команд чемпионата, чтобы пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Японии.
Команды – участники ЧЕ и Олимпийских Игр
В прошлом году в Трионе четыре европейские команды прошли квалификацию для участия в Олимпиаде, это сборные Германии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Сборная Израиля получила свой билет в Токио на отборочном турнире в Москве, чуть больше месяца назад.
Составы команд:
Германия
Кристиан Альманн/Клинтрексо Зед и Доминатор 2000 Зед
Симона Блюм/DSP Алис и DSP Кул Хилл
Даниэль Дойсер/Киана ван хет Херденсхоф и Скудерия 1918 Тобаго Зед
Маркус Энинг/Каланда 42 и Ком Иль Фо 5
Морис Теббель / Чакко Сан и Дон Диарадо
Израиль
Даниэль Блюман/Энтано и Ладриано Зед
Дэн Кремер/Чаплин 92 и E-Контефино-AC
Дани Г. Вальдман/Лиззимэри и Джативия
Илад Янив/ Альваро ди Гюе и E. Клинтон Диамант
Нидерланды
Барт Блес/Эксперт и Израиль vd Диннехоев
Марк Хутзайгер/Стеррехоф’с Калимеро и Стеррехоф’с Эдинюс
Дорон Койпер /Чарли и Империя
Франк Шуттер/Фёрст Леди G и Лионель Ди
Майкл ван дер Влойтен/Дана Блю и IDI Утопия
Швейцария
Пол Эстерманн/Анаба Хензи и Лорд Пепси
Мартин Фукс/Клуни 51 и Сильвер Шайн
Стив Герда/Аламо и Албфухрен Бьянка Alamo
Бит Мадли/Дзари и Вик де Черри
Никлаус Рутчи/Кардано CH и Клинвотер
Швеция
Малин Бариард-Джонссон/Эйч энд Эи Индиана и Эйч энд Эм Секонд Ченс
Педер Фредриксон/Эйч энд Эм Олл Ин и Эйч энд Эм Кристиан К
Фредрик Йонссон/Колд Плей
Эвелина Товек/Кортина 212 и Далила де ла Помм
Хенрик Фон Эккерман/Бизи и Товек Мэри Лу
Команды-участники ЧЕ и претенденты на отбор в Токио
Десять других европейских сборных, которые приедут на Чемпионат Европы, еще не получили квалификацию для Олимпиады. В Роттердаме у них есть шансы получить путевку на ОИ. Здесь будет выделено три места в Токио. Явными фаворитами этой гонки станут сборные Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии и Франции. Но никогда не стоит сбрасывать со счетов и других участников, это Австрия, Дания, Испания, Норвегия и Португалия.
Состав команд:
Бельгия
Нильс Бруенсилс/Делюкс ван T&L и Дженсон ван’т Меленхоф
Питер Девос/Клэр Зед и Флэш
Джером Гери/Комет вон дер Веретербах и Кель Ом Ус
Йос Верлой/Игорь и Женко DW
Грегори Вателе/MJT-Невадос Эс
Великобритания
Скотт Браш/Хелло Франклин и Хелло М’Леди
Аманда Дербишир/Любанта BH
Бен Майер/Экспложн W
Лаура Ренуик/Аркуга и Дублин V
Холли Смит/Хатс Дестини и Руби Ruby VIII
Франция
Роджер Ив Бост/ Сангрия Коти
Николас Делмотт/Урвосо Дю Рош
Алексис Дерубо/ Тимон Д’Ор
Пенелопа Лепрево/Ванкувер де Ланлора
Кевин Стаут/ Калево 2
Ирландия
Дарраг Кенни/Балу дю Ревентон и Свит Триша
Питер Молони/Кьянти’с Чемпион
Сиан О’Коннор/PSG Финал
Пол О’Шиа /Скара Глен’с Мачу-Пикчу
Шейн Свитнам/Алехандро
Италия
Бруно Кимирри/Тауэр Муш
Лоренцо Де Лука/ Энсор де Литранже LXII и Кулана V
Джулия Мартиненго Марке/Каспер vd Род Полхов и Элзас
Лука Марциани/Токио дю Солей
Риккардо Пизани/Чакло