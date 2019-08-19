Великобритания выиграла последний этап Кубка Наций и вышла в финал

Первый европейский дивизион завершил квалификационный сезон. Путь к финалу для сильнейших европейских сборных состоял из семи этапов. Всего десять сборных приняли участие в гонке, семь из них получили путевки в Барселону. Огромный сюрприз преподнесли немцы и голландцы: обе команды вылетели. А занявшая последнее место сборная Австрии, не только не обеспечила своего участия в финале, но и вынуждена вернуться в новом сезоне во Второй европейский дивизион.

Для выхода в финал англичанам нужна была только победа. И они ее хладнокровно осуществили! В заключительном этапе сражались лучшие всадники страны: Скотт Браш верхом на Хелло Джефферсон, Бен Майер в седле Конконы, Эмили Моффит на Уиннинг Гуд, Холли Смит на Харт Дестини. Три пары в первом раунде провели чистые выступления. Ошибка Бена Майера не пошла в зачет. Во втором – Майер был более чем осторожен, все перекладины остались на своих местах. Один штраф всадник получил за превышение нормы времени. Его собратья по команде были безупречны, а Холли Смиту даже не пришлось вступать в игру. С одним штрафом сборная Великобритании выиграла этап и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Итальянцы тоже поднажали в Дублине и заняли второе место. Свое шаткое положение, в котором они прибывали вплоть до заключительного этапа, представители скуадры адзурро сменили на первое в дивизионе! Массимо Гросатто на Лаццаро Делле Скиаве и Лоренцо де Лука верхом на Дики Той V. Краненбург провели первый раунд без ошибок. Эмилио Бикокки завершил выступление с одним провалом, так же как и Паоло Паини на Оттава Меравиглья Ди Ка’Сан Джи (результат последнего не был засчитан). Зато во втором раунде именно Паоло Паини выручил сборную, он был единственным в команде, кто пришел к финалу с нулями на табло штрафных. Таким образом, итальянская сборная завершила этап второй с 12-ю штрафными.

Представители принимающей стороны – ирландцы заняли третье место. Первое испытание чисто провел только Пол О’Шеа на Скапа Глен’с Мачу Пикчу. Каждый из его товарищей по команде допустил по провалу. Свой «подвиг» Пол О’Шеа повторил и во втором раунде, придя к финишу без штрафных. А вот Шейн Свитнам на Чаки Зед и Дарраг Кенни в седле Импортант де Мюз вновь заработали по четыре штрафа каждый. Сбивший одну перекладину и не уложившийся в отведенное время Киан О’Коннор на PSG Финал получил пять штрафных, которые не были зачтены. В общей сложности сборная набрала шестнадцать штрафных.

Гран-при Дублина выиграл ирландец Шейн Брин в седле Испвич ван де Вольфсаккер. Из сорока претендентов на главный приз турнира только шесть спортивных пар прошли в перепрыжку. В финальном испытании троим всадникам удалось сохранить нули на табло штрафных, именно они и разместились на подиуме. Победители пришли к финишу за 34,91 секунду. Занявшие второе место Скотт Браш и Хелло Джефферсон, остановили стрелку секундомера на отметке в 35,39 секунды. Третий результат показал Лоренцо де Лука в седле Дики Той V. Краненбург. Пара провела чистое выступление за 38,17 секунды.

Результаты этапа Кубка Наций в Дублине

Финальная турнирная таблица

Результаты Гран-при Дублина