Команда Германии – чемпион Европы по выездке. Россия – девятая.

Два дня подряд в Роттердаме пятнадцать сборных Европы боролись за звание чемпиона по выездке. Еще до начала ЧЕ немцы считались явными фаворитами. Звездный состав, во главе с парой номер один в мире – Изабель Верт и Белла Роза 2, заявил наставник команды Клаус Роезер. И немецкая машина смела всех и вся на своем пути! Три пары в первый день были стабильны и непоколебимы. Изабель Верт и Белла Роза 2, Дороти Шнейдер на Шоутайм FRH, Зонке Ротенбергер на Космо. Некоторые шероховатости и помарки, допущенные Джессикой фон Бредоу-Верндль верхом на TSF Далера ВВ никак не повлияли на общую картину. Первый день соревнований сборная Германии закончила на первом месте. А во второй день взяла золото и чемпионский титул с общим результатом в 244.969 %.

Самый юный участник немецкой команды Зонке Ротенбергер весьма точно отметил: «Мы знали, приезжая сюда, что у нас очень сильная команда, и все мы можем превысить 80%. Поэтому наши надежды играли важную роль. Однако, как мы видели сегодня, история никогда не пишется заранее. Кроме того, мое выступление не было таким уж безупречным, в отличие от Аахена». Что касается, королевы мировой выездки – Изабель Верт, этим очередным титулом высшей пробы, пополнится ее из без того переполненная копилка наград. В паре с великолепной Беллой Роз 2 лучшая всадница мира набрала 85.652%.

Второе место заняла сборная Нидерландов. Лучший результат в команде принимающей стороны показал Эдвард Гал в паре с Глок’с Зоник N.O.P. (78.758%). Выступления Ханса Питера Миндерхуда на Глок’с Дрим Бой N.O.P., Эммели Шолтенс в седле Десперадо N.O.P. тоже сработали на серебряный результат. Команда в итоге набрала 230.140%. Бронзовыми призерами стали шведы. Главным локомотивом сборной был Парик Киттель верхом на Уэлл Дан де ла Рош СМF. Сборная уступила серебряным призерам всего ничего, закончив турнир со счетом в 229.923%.

Наша сборная заняла девятое место на чемпионате. Суммарный результат, с которым сборная закончила командные выступления, составил 209.952%. Лучшее выступление провела Елена Сиднева в паре с Фухур 6. Пара набрала 72.950%. Это единственная участница российской команды, которая продолжит соревнования в индивидуальном зачете. Пара выступит в Переездке. А КЮР Большого приза пройдет в субботу.

Результаты командного зачета ЧЕ по выездке

Результаты индивидуального зачета ЧЕ по выездке