Eurosport
Красные дьяволы взяли европейское золото
В эти выходные в Роттердаме завершился Чемпионат Европы. Сборная Бельгии по конкуру впервые завоевала чемпионский титул. Серебро взяли немцы. На третьем месте команда Великобритании.
Пятнадцать европейских сборных сражались на чемпионате. Пять из них уже прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио. Для других участие в ЧЕ носило две цели: побороться за места на подиуме и чемпионский титул, а также оказаться среди трех лучших команд чемпионата, чтобы пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Японии. Бельгийцы убили двух зайцев – стали чемпионами Европы и получили путевку в Токио. Немцы, уже имели билеты на Олимпиаду, к ним присоединились англичане и, остановившиеся в шаге от пьедестала ЧЕ, французы, которые хоть и не получили медали в Роттердаме, тем не менее, обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду в 2020 году.
После Тейбл С и первого раунда бельгийская сборная и ее представители Питер Девос на Клер Зед, Йос Верлой в сделе Игоря, Грегори Вателе на MJT-Невадос Эс, Жером Гери верхом на Кель Ом де Ус – вышли в лидеры. Разумеется, говорить о победе было еще слишком рано. Немцы и англичане буквально наступали бельгийцам на пятки.
Удача не отвернулась от красных дьяволов и во второй день соревнований. Безупречные выступления Йоса Верлоя и Грегори Вателе сработали на победу. Жером Гери добавил всего лишь один штраф за превышение нормы времени, а выступление Питера Девоса не пошло в зачет.
Семикратные чемпионы Европы – немецкие конкуристы, сумели в этот раз сохранить второй результат. Выступившие с двумя провалами в первом раунде Кристиан Альманн на Клинтрексо Зед и Маркус Энинг на Комм Иль Фо «исправились» во втором – и провели чистые выступления. Совсем иначе сложилось в финале у Симоне Блюм на DSP Алис и Даниэля Дойсера верхом на Скудерии 1918 Тобаго Зед. Эти пары пришли к финишу с одним провалом каждая. Германия получила серебро ЧЕ.
Не уступили своего места на пьедестале и британцы. Самым впечатляющим выступлением отличился лидер сборной Бен Майер в седле Экспложн W. Именно его участие стало главным вкладом в бронзу команды. Два раунда пара провела безупречно! Оба результата Холли Смит на Хартс Дестини тоже пошли в зачет. Аманда Дербишир верхом на Любанте BH допустила два провала в первом раунде, зато второй провела только с одной ошибкой. Такой же вклад внес и Скотт Браш в седле Хелло М’Леди.