Красные дьяволы взяли европейское золото

Пятнадцать европейских сборных сражались на чемпионате. Пять из них уже прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио. Для других участие в ЧЕ носило две цели: побороться за места на подиуме и чемпионский титул, а также оказаться среди трех лучших команд чемпионата, чтобы пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Японии. Бельгийцы убили двух зайцев – стали чемпионами Европы и получили путевку в Токио. Немцы, уже имели билеты на Олимпиаду, к ним присоединились англичане и, остановившиеся в шаге от пьедестала ЧЕ, французы, которые хоть и не получили медали в Роттердаме, тем не менее, обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду в 2020 году.

После Тейбл С и первого раунда бельгийская сборная и ее представители Питер Девос на Клер Зед, Йос Верлой в сделе Игоря, Грегори Вателе на MJT-Невадос Эс, Жером Гери верхом на Кель Ом де Ус – вышли в лидеры. Разумеется, говорить о победе было еще слишком рано. Немцы и англичане буквально наступали бельгийцам на пятки.

Удача не отвернулась от красных дьяволов и во второй день соревнований. Безупречные выступления Йоса Верлоя и Грегори Вателе сработали на победу. Жером Гери добавил всего лишь один штраф за превышение нормы времени, а выступление Питера Девоса не пошло в зачет.

Семикратные чемпионы Европы – немецкие конкуристы, сумели в этот раз сохранить второй результат. Выступившие с двумя провалами в первом раунде Кристиан Альманн на Клинтрексо Зед и Маркус Энинг на Комм Иль Фо «исправились» во втором – и провели чистые выступления. Совсем иначе сложилось в финале у Симоне Блюм на DSP Алис и Даниэля Дойсера верхом на Скудерии 1918 Тобаго Зед. Эти пары пришли к финишу с одним провалом каждая. Германия получила серебро ЧЕ.

Не уступили своего места на пьедестале и британцы. Самым впечатляющим выступлением отличился лидер сборной Бен Майер в седле Экспложн W. Именно его участие стало главным вкладом в бронзу команды. Два раунда пара провела безупречно! Оба результата Холли Смит на Хартс Дестини тоже пошли в зачет. Аманда Дербишир верхом на Любанте BH допустила два провала в первом раунде, зато второй провела только с одной ошибкой. Такой же вклад внес и Скотт Браш в седле Хелло М’Леди.

Результаты ЧЕ в командном зачете