Мартин Фукс – чемпион Европы по конкуру

В воскресенье решалась судьба золотой медали чемпионата. Изначально семьдесят спортивных пар приняли участие в гонке за звание номер один в Европе. Далеко ни всем удалось дойти до финального испытания ЧЕ. Ситуация к заключительному гиту была в пользу Бена Майера: три чистых турнира и 0,62 штрафных. Мартин Фукс также не допустил ни одного провала, но имел 3,46 штрафных очков.

Единственный положительный сценарий финала для швейцарца, чтобы взять золото, был следующий: быть безупречным самому и рассчитывать на ошибку лидера чемпионата – Бена Майера. Собственно, так и произошло! Британец допустил один провал на предпоследнем препятствии и схлопотал четыре штрафных. Швейцарский всадник, выступающий предпоследним, был хладнокровным и сосредоточенным. Ставка была сделана на точность, и Фукс не ошибся. Получив одно штрафное очко за превышение нормы времени пара Мартин Фукс и Клуни 51 стали победителями чемпионата.

Бронзовый призер Йос Верлой также не допустил ни одного провала в заключительном гите, но, как и Фукс, попался в ловушку времени. А вот ранее у бельгийца уже было четыре штрафа. В шаге от пьедестала остановилась чемпионка мира немка Симоне Блюм в седле DSP Алис. Замкнул пятерку лидеров ее соотечественник опытный немецкий всадник Маркус Энинг верхом на Комм Иль Фо.

«Это фантастический день! – восклицал после своего триумфального выступления новоиспеченный чемпион Мартин Фукс. – В начале испытания я верил, что снова займу второе место (швейцарец поднялся на вторую ступень пьедестала Всемирных конных игр в Трионе в сентябре прошлого года, а затем в финале Кубка мира в Гетеборге в апреле. прим. ред.). Я не думал, что сумею победить Бена или, что он допустит ошибку. В конце концов, я на высшей ступени подиума!

Мы с Клуни ошиблись вначале, но после этого он всякий раз совершенствовался от испытания к испытанию. Это одно из его величайших достоинств. До финала я знал, что если буду хорошо выполнять свою работу, он меня не подведет. Стоит учесть и мое отличное окружение, так моя девушка (Перис Селлон, американская всадница прим. ред.), хоть и не смогла приехать, бодрствовала всю ночь, чтобы следить за соревнованием. Я успел поговорить с ней до второго раунда, и она не переставала повторять, что стучит по дереву. Владелец Клуни, Луиджи Балери поддерживает меня еще с моего тринадцатилетнего возраста. Он позволяет мне управлять карьерой своей лошади от А до Я, никогда не вмешивается в программу. Он мне как второй отец», – подытожил Мартин Фукс.

Результаты ЧЕ в индивидуальном зачете