Изабель Верт никому не уступила золото чемпионата Европы

Казалось, что первая ступень подиума чемпионата, была забронирована непобедимой немкой. В этом году свои медали Изабель Верт заработала в паре с одной из своих сильнейших лошадей – 15-летней вестфальской кобылой Беллой Розой 2.

Первое золото Изабель Верт взяла в командном зачете. Сборная Германии стала чемпионом Европы по выездке, где чемпионка была бесспорным лидером. Тридцать пар, показавших лучшие результаты вышли в Переездку Большого приза. Россиянка Татьяна Сиднева верхом на Фухуре 6 была в их числе.

Победу и свое второе золото Изабель Верт и Белла Роза выиграли в Переездке с результатом в 86.520%. Из семи членов жюри, пятеро отдали этой паре свои предпочтения. Двое других – были на стороне другой немецкой пары Дороти Шнейдер на Шоутайм FRH, которая в итоге завоевала серебро чемпионата, набрав общий балл 85.456%. Третье место заняли датчанка Катрин Дюфор и Аттерупгаардс Кэссиди с результатом 81.337%. Россиянка показала 20-й результат с общим итогом в 72.568%.

Финальным испытанием для 15-ти лучших пар из Переездки Большого приза стал КЮР Большого приза. И снова немки смели всех на своем пути, в эксклюзивном порядке захватив подиум! Было бы несправедливо сказать, что отрыв между чемпионкой и серебряной медалисткой был колоссальный. Изабель Верт и Белла Роза обошли своих конкурентов Дороти Шнейдер на Шоутайм FRH всего на 0.314%. Но все же превзошли, а значит чемпионский титул Верт не уступила своей соотечественнице! Победительница получила суммарную оценку судей в 90.875%. Серебряные призеры набрали 90.561%. А завоевавшая бронзу Джессика фон Бредоу-Верндль верхом на TSF Далера ВВ получила от жюри 89.107%.

Российская паралимпийская сборная по конкуру в командном зачете заняла 8-е место на ЧЕ. Итоговый балл нашей команды составил 210.498. Чемпионский титул завоевала сборная принимающей стороны – команда Нидерландов (227.039), на втором месте Великобритания (221.302), бронзовым призером стала команда Дании (216.493).

В КЮРе Большого приза для паралимпийцев приняли участие две российские пары. Наталья Мартьянова и Квинта выступали в уровне V и заняли четвертое призовое место с результатом 74.685%. А Владислав Пронский и Сильва Ле Андро соревновались в уровне IV. Пара заняла восьмое место с результатом в 72.593%.

Результаты Переездки Большого приза

Результаты КЮРа Большого приза