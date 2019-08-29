Чемпионат Европы по троеборью стартует в Лухмюлине

Этот игрушечный городок более 60-ти лет организует крупнейшие соревнования конного спорта, в том числе, пять чемпионатов Европы в 1975, 1979, 1987, 1999 и 2011 годах и Всемирные конные игры в 1982 году. FEI вновь выбрала Лухмюлен для проведения чемпионата Европы по троеборью. Шестой чемпионат Европы этого года принесет и самому городу титул чемпиона, дело в том, что Лухмюлен – рекордсмен по проведению чемпионатов.

Европейские сборные поборются не только за места на подиуме ЧЕ, но и квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В Лухмюлене будет разыграно две путевки на Олимпиаду, для сборных, которые еще не прошли отбор.

В предстоящем чемпионате участвуют действующие чемпионы Европы – сборная Великобритании, серебряные медалисты – команда Швеции, бронзовые медалисты – сборная Италии, хозяева соревнований – сборная Германии, а также сборные Австрии, Бельгии, Испании, Ирландии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции и Швейцария. В индивидуальном зачете соревнуются троеборцы из Дании, Венгрии, Норвегии, Чехии.

Все взоры, разумеется, на сборную принимающей стороны. Немецкая команда одержала в родном Лухмюлене победу в 2011 году, далее блистала в шведском Мальме в 2013 году, новый триумф в шотландском Блэр Кастл в 2015 году, однако череду этих чемпионских побед прервали англичане, в 2017 году в польском Стшегоме. Вернуть былое величие могут лучшие троеборцы страны и мира. В соревнованиях принимает участие действующая чемпионка в индивидуальном зачете Ингрид Климке верхом на SAP Хэйл Боб Олд. Будет интересно посмотреть, сможет ли трехкратный чемпион Европы Майкл Юнг выиграть рекордный четвертый титул на новой лошади Фишершимпмунк FST, которую он принял от напарницы по команде Юлии Краевски.

Сборная Великобритании, действующий чемпион мира и Европы, выставляет два «локомотива» из своей триумфальной команды: Пигги Френч и Кристину Кук. Новая английская королева троеборья – Пигги Френч в этом сезоне обрушилась на соперников потоком международных побед, включая желанную победу на турнире CCI5*-L Бадминтон Хорс Триалс. В Лухмюлене чемпионка выступит в седле Кэррикрист Эхо. Кристина Кук участвует в седле Билли Зе Ред. Спортсменка отпразднует свой 49-й день рождения в день кросс-кантри. Кроме того, в составе сборной номер два в мировом рейтинге Оливер Тауненд верхом на Клуни Мастер Класс.

Ирландцы рассчитывают на Сэма Уотсона, отлично выступающего в этом сезоне на международной арене. Троеборец выступит верхом на Тулламор Фламко. В состав включены и его товарищи по сборной, участники ВКИ в Трионе, Кэтал Дэниелс (участвует верхом на Риоган Руа) и Сара Эннис (выступит на Вудкорт Гаррисон). Сильная сторона ирландцев – кросс-кантри.

Сборная Франции никогда не выигрывала европейское золото в командном зачете. Почему бы не прервать эту статистику в Лухмюлене?! На предстоящий чемпионат триколор защищают сильнейшие троеборцы страны: два чемпиона Европы в индивидуальном зачете: Жан Лу Биго (выиграл чемпионский титул в 1993) и Николя Тузен (дважды завоевал золото в 2003 и 2007), а также Тибо Валетт и Карим Лагуаг.

Всадники и лошади