Германия – чемпион Европы по троеборью

После первого дня соревнований по выездке действующие чемпионы Европы – англичане, еще могли надеяться на удачу и в этом году. Британская всадница Лора Коллет в паре с Лондон 52 возглавила турнирную таблицу. Француз Тибо Валетт верхом на Кинг дю Бриот ENE-HN занял вторую позицию, на третьем месте расположился немец Кай Рюдгер, выступивший на Комани Санрайз. Эти промежуточные результаты и новоявленные лидеры долго не продержались на вершине.

После второго турнира по выездке трехкратный чемпион Европы немецкий всадник Майкл Юнг верхом на Фишершипмунке FST вырвался вперед. По итогам кросс-кантри немцы вновь четко обозначили – кто в доме хозяин! Майкл Юнг и Фишершипмунке FST вновь оставили своих соперников далеко позади. Перед Юнгом реально забрезжила надежда стать в четвертый раз чемпионом Европы в седле четвертой лошади! После победы в кросс-катри Майкл Юнг был в превосходнейшем расположении духа: «Это отличный день для меня. Фишершипмунк был великолепен. Я позволил ему спокойно перепрыгнуть первые три препятствия и галопом помчаться в лес. С первых минут я опережал прогнозы. Потрясающие ощущения переполняли меня. Шипмунк действительно очень хорошо прыгал, с большой легкостью и безопасностью, оставаясь при этом очень внимательным. На подобного рода турнирах у нас есть хорошо подготовленные лошади. Обычно даже несколько лошадей для соревнований такого уровня. Но во время чемпионата мы ориентируемся только на одну»…

Действующие чемпионы Европы Ингрид Климке и SAP Хейл Боб завершили кросс-кантри вторыми. «Этот кросс – настоящее удовольствие, – сказала чемпионка после своего выступления. – Вокруг препятствий было много людей, как и вдоль аллей. Когда я добралась до преграды 20b (пресловутой птицы), я сохранила расстояние, мне все было ясно, но один из зрителей крикнул «Хоп», – и Боб прыгнул. Это меня немало позабавило, каждый может сказать Боби «хоп» и он прыгнет. Я провела фантастический день и отличный кросс. К своему выступлению я готовилась в полном спокойствии, утром могла не торопиться, пообщаться с всадниками и персоналом. Выходя, я понимала, что время кросса выполнимо и знала как надо скакать. Боби тоже был готов, очень свеж и уверен в себе. Это гениальная лошадь».

В финальном турнире по конкуру союзники по команде и соперники в индивидуальном зачете Майкл Юнг и Ингрид Климке поменялись местами. Ингрид Климке и SAP Хейл Боб были безупречны и заслужено взяли золотые медали. В то время как Майкл Юнг и Фишершипмунк FST сбили таки перекладину. Пара получила серебро чемпионата. А 23-летний ирландский всадник Кэтал Дэниелс верхом на Риохан Руа завоевал бронзовую медаль ЧЕ.

В командном зачете сборная Германии вернула себе чемпионский титул, взяв реванш над британцами. Сборная Великобритании стала серебряным призером. Бронзу завоевала команда Швеции.

Итоговые результаты ЧЕ Лонжин FEI в индивидуальном зачете

Итоговые результаты ЧЕ Лонжин FEI в командном зачете