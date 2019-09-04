Ингрид Климке – двукратная чемпионка Европы по троеборью

Этот чемпионат немцы сделали играючи! В индивидуальном зачете – золото и серебро, в командном – чемпионский титул тоже у хозяев соревнований. В Лухмюлене сборная Германии уже праздновала победу в 2011 году, далее блистала в шведском Мальме в 2013 году, новый триумф в шотландском Блэр Кастл в 2015 году, однако череду этих чемпионских побед прервали англичане, в 2017 году в польском Стшегоме. Лучшие троеборцы Германии вернули стране былое величие. А Ингрид Климке «скромно» и уже во второй раз подтвердила свой чемпионский титул в индивидуальном зачете, добавив при этом и командное золото. Свою победу чемпионка вновь взяла в паре с тем же боевым товарищем – 15-летним ольденбургским мерином SAP Хейл Бобом ОЛД.

Главным соперником действующей чемпионки стал ее же партнер по команде – трехкратный чемпион Европы немецкий всадник Майкл Юнг верхом на Фишершипмунке FST. В отличие от Климке, Юнг на этот чемпионат поменял лошадь. 11-летнего мерина Фишершипмунка FST, всадник перенял от другой своей напарницы по команде Юлии Краевски. В первых двух испытаниях Майкл Юнг вел в счете, заняв первую строчку турнирной таблицы после двух турниров по выездке, и в результате победы в кросс-кантри. Ингрид Климке буквально наступала Юнгу на пятки, расположившись на втором месте. Все решилось в финальном испытании по конкуру. Ингрид Климке и SAP Хейл Боб безупречно отпрыгали и сохранили нули на табло штрафных, в то время как Майкл Юнг и Фишершипмунк FST сбили перекладину и получили четыре штрафа.

«Мне очень нравятся все три испытания троеборья, – сказала чемпионка Европы Ингрид Климке. – Бобби был великолепен на кроссе. В продолжении этих десяти минут он действительно наслаждался. Просто фантастика. И сегодняшний турнир он провел с энтузиазмом. (о финальном воскресном испытании прим. ред.) Я очень горжусь им. Хочу также поблагодарить Курта Гравемайера (бывшего тренера бельгийской и немецкой команд по конкуру прим. ред.), с давних лет моего любимого тренера. Я рада, что он смог присутствовать сегодня. Два года назад он уже был рядом со мной, в Стшегоме (где пара взяла золото чемпионата в индивидуальном зачете и командное серебро прим. ред.). К сожалению, он не смог приехать в прошлом году на Всемирные конные игры в Трионе (где пара заняла второе место. прим. ред.).

Здорово выиграть золото здесь, всего за год до Олимпиады в Токио. Германия вернулась! Мы должны были завоевать эту медаль для наших тренеров и болельщиков. Я очень благодарна всем за участие и поддержку. Безусловно, я приехала сюда, чтобы защитить свой титул. Заранее ничего не известно, тут много отличных всадников и лошадей, а в итоговом зачете могут сработать небольшие погрешности. После того, что мне пришлось пережить в прошлом году, я прокляла последнее препятствие. (пара сбила последнее препятствие на ВКИ и вынуждена была довольствоваться серебряной медалью прим. ред.) В этом году – счастливая развязка. Я очень горжусь Бобби, этой превосходной лошадью, он за все годы свершил для меня столько замечательного. Он мой лучший друг!»

Результаты индивидуального зачета