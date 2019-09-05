Рим принимает 16-й этап Longines Global Champions Tour

В отличие от двух предыдущих сезонов, когда заключительные этапы уже никак не могли повлиять на ситуацию с лидером, в этом году судьба чемпионского титула продолжает разыгрываться на заключительных турнирах. Бельгиец Питер Девос (266 баллов) остается на вершине турнирной таблицы в течение нескольких этапов. Свою борьбу всадник продолжит и в Риме. Тем более, что дышащий ему в спину действующий чемпион LGCT – британец Бен Майер (252 балла), не собирается расставаться с короной и готов поменяться с бельгийцем местами в текущем рейтинге уже после римского этапа.

По-боевому настроены и немецкие конкуристы. Замыкающий пятерку лидеров Даниэль Дойсер (232 балла), уже в седле. Его соотечественник опытный Маркус Энинг (215 баллов) также не готов упустить свой шанс на победу. Из золотого списка победителей этапов LGCT, обеспечивших свои места на Супер Гран-при, в римском этапе выступят: француз Жульян Эпайяр, немец Кристиан Альманн, ирландец Дарраг Кенни, голландец Барт Блис.

В испытаниях примут участие австралийка Эдвина Топс-Александер, американцы Спенсер Смит, Лаура Краут, Джессика Спрингстин, бразильцы Юрий Мансур, Марлон Затонелли, египтяне Абдель Саид, Найель Нассар, немцы Людгер Бербаум, Симоне Блюм, Марко Кутчер, Ханс-Дитер Дрехер, Кристиан Кукук, французы Симон Делестр, Роже Ив Бост, ирландцы Бертрам Аллен, Шейн Брин, Денис Линч, Марк Маклей, британцы Майкл Уитакер, Эмили Моффит, всадники принимающей стороны, итальянцы Альберто Зорзи, Эмануэле Гаудиано – и это далеко ни весь список звездных участников гонки чемпионов.

В Global Champions League с одинаковым количеством баллов (по 272 у каждой) лидируют две сборные «Лондон Найтс» и «Сент-Тропе Пайрэтс». Лондонские рыцари четырежды (!) блеснули доспехами, выиграв этапы в Мадриде, Стокгольме, Кашкайше и Лондоне. Пираты Сент-Тропе были лучшими в Гамбурге, и трижды брали вторые места на этапах. На второй позиции команда «Шанхай Свонс» (260 баллов). Третье место занимает сборная «Майами Селтикс» (258 баллов).

Всадники и лошади