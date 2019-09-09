Бен Майер победил в Риме и снова стал лидером Лиги Чемпионов

Действующий чемпион LGCT Бен Майер своей победой на римском этапе красноречиво заявил, что с короной чемпиона так просто не расстанется. Пару недель назад на чемпионате Европы в Роттердаме Бен Майер и Эспложн W, вплоть до последнего испытания, уверенно лидировали и были в шаге от высшей награды. В итоге пара взяла серебро в индивидуальном зачете, продемонстрировав свою отличную спортивную форму. Почему бы не продлить еще на год чемпионское положение в LGCT?!

Трасса Гран-при, выстроенная по проекту Ульяно Веццани, оказалась крепким орешком для подавляющего большинства участников. Одни просто сходили с маршрута, другие – без остановочно опрокидывали перекладины. Бессменный лидер многих этапов LGCT бельгиец Питер Девос в седле Джад vd Биссшоп допустил один провал и занял двенадцатое призовое место. Таким образом, после соревнований в Риме, Питер Девос был смещен на второе место турнирной таблицы. Даниэль Дойсер тоже не прошел в перепрыжку. В паре с Киллер Квин VDM немецкий всадник получил четыре штрафа и занял десятое место.

Только четыре пары сумели прорваться в финальное испытание. В их числе, к счастью местной публики, был итальянец Лука Марциани верхом на Токио дю Солей. Возможно, как раз такой прессинг сыграл не лучшим образом. Представитель принимающей стороны допустил три провала и остановился в шаге от пьедестала. Немецкая пара Людгер Бербаум и Кул Филлинг были точны и без ошибок прошли трассу за 39,39 секунды, заняв третье место. На второй позиции бразильский всадник Марлон Модоло Занотелли в седле VDL Эдгар, завершивший испытание за 39,20 секунды. Именно этот результат и предстояло превзойти британскому всаднику. Что Бен Майер и сделал, точно рассчитав, где можно выиграть время. Победители пришли к финишу за 38,76 секунд. Второй год «покоренный» Рим рукоплескал британскому «завоевателю».

«В последние два года Рим приносит мне удачу. Экспложн обожает здешнюю трассу и итальянскую публику. – сказал Бен Майер, – Лишь немногим удалось пройти нынешний Гран-При без ошибок, потрясающе, быть в их числе. Я очень счастлив и просто ценю эту победу, важен также и общий рейтинг».

Победу в этапе Global Champions League одержала сборная «Праг Лайонс» и ее всадники Марко Кутчер и Герко Шродер. Это первый большой успех «львов» в текущем сезоне. На втором месте команда «Мадрид Ин Моушн», за которую боролись Марк Маклей и Эдуардо Альварес Азнар. Третий результат показали «Гамбург Джайэнтс» и ее представители Симон Делестр и Барт Блис.

Результаты Гран-при Рима

Турнирная таблица LGCT

Турнирная таблица GCL