Предпоследний этап LGCT причалил на Лазурный берег

Ранее пятизвездочные соревнования на этой престижной площадке проходили в рамках конного шоу Лонжин Афины Онассис CSI5* и только с прошлого года стали частью цепи турниров LGCT и GCL. Состязания пройдут с 12 по 14 сентября в нескольких шагах от знаменитого пляжа Пампелон.

Собственно, главная интрига – сохранит ли свой чемпионский титул действующий лидер британец Бен Майер (277 баллов). На прошлой неделе Бен Майер верхом на Экспложн W выиграл этап в Риме, и перехватил пальму первенства. Не стоит забывать, Бену Майеру везет на Лазурном берегу! Прошлогодний этап в Сент-Тропе покорился британцу, и он вернулся сюда за новой победой.

Удерживающий лидирующее положение из этапа в этап, бельгиец Питер Девос (266 баллов) после римской битвы, был смещен на вторую позицию. Но всадник не сдался и пытается вернуть свое место на Олимпе. Даниэль Дойсер (259 баллов), взлетевший на третью строчку турнирной таблицы, также способен обойти двух передовиков. Трио лидеров уже обеспечило себе золотые билеты в Прагу на плей-офф. Чего нельзя сказать о Кевине Стауте (239 баллов), занимающем четвертое место. Кроме борьбы за чемпионский титул, француз будет бороться за участие в Супер Гран-при.

Замыкает пятерку лидеров голландский всадник Майкл ван дер Влойтен (237 баллов). Теоретически, у него также остаются шансы на победу в серии игр. В любом случае, этап в Сен-Тропе голландец пропускать не намерен! Из первой десятки в предстощем этапе сразятся немцы Маркус Энинг и Кристиан Альманн, француз Жульян Эпайяр, бельгиец Нильс Бруенсилс, швед Педер Фредриксон.

Всего ожидается около ста всадников из двадцати стран мира и 200 лошадей. В командных и индивидуальных турнирах примут участие австралийка Эдвина Топс-Александер, американцы Кент Фаррингтон, Лаура Краут, Джессика Спрингстин, немцы Людгер Бербаум, Кристиан Кукук, Марко Кутчер, Морис Теббел, британсцы Скотт Браш, Эмели Моффит, Александра Торнтон, ирландцы Бертрам Аллен, Денис Линч, Шейн Брин, Дарраг Кенни, итальянцы Альберто Зорзи, Лоренцо де Лука, французы Симон Делестр, Оливье Робер, Пенелопа Лепрево, голландцы Марк Хутзайгер, Эрик ван дер Влойтен, австриец Макс Кухнер, шведы Эвелина Товек, Хенрик фон Эккерман, – и это далеко ни весь список звездных участников гонки чемпионов.

В Global Champions League первое место удерживает сборная «Лондон Найтс» (288 баллов), всего один бал проигрывает ей команда «Сент-Тропе Пайрэтс» (287 балла). Но «пираты» готовы потеснить «рыцарей», они как-никак на родном этапе! На третьем месте команда «Шанхай Свонс» (277 баллов). Четвертая позиция у сборной «Майами Селтикс» (267 баллов). Замыкает пятерку лидеров «Мадрид Ин Моушн» (260 баллов).

Всадники и лошади