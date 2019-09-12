Североамериканская лига проводит этап Кубка мира в Норд-Салеме

Соревнования CSI4*-W пройдут на исторической ферме Олд Салем. Кроме испытаний этапа и розыгрыша Гран-при здесь пройдут турниры различных уровней сложности для юниоров и любителей. Американский золотой кубок, представленный CaptiveOne Advisors, является одним из самых престижных и знаковых конноспортивных мероприятий за океаном, который проводится уже в 49-й раз.

Забегая на годы вперед FEI объявила местоположение и даты проведения этапов Лонжин FEI Jumping World Cup для Североамериканской лиги по всему американскому континенту на сезоны 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023.

Первый, из вновь сформированных сезонов, стартует в Сакраменто (США) в начале октября 2020 года, продолжение в Вашингтоне, (США), Лексингтоне, (США), Торонто (Канада), Лас-Вегасе (США), Форт-Уэрте (США) и Гвадалахаре (Мексика). Сезон завершится в Веллингтоне, штат Флорида (США) в феврале 2021 года, где всадники получат путевки на финал Кубка мира Лонжин FEI. Сам финал пройдет в Гетеборге (Швеция) в 23-й раз. Спортсмены из Североамериканской лиги квалифицируются вместе с победителями 15 других лиг, включая, сильнейшую в мире – Западноевропейскую.

«Мы получили огромное количество заявок на проведение этого отбора. Основные изменения в формате серии, тесное сотрудничество FEI с национальными федерациями конного спорта при поддержке нашего главного партнера Лонжин, организаторов и заинтересованных сторон подчеркивает постоянные усилия, направленные на продвижение спорта, что делает его все более привлекательным для спортсменов и болельщиков», – сказал президент FEI Ингмар де Вос.

Официальный сайт соревнований CSI4*-W в Норд-Салеме

Календарь этапов Кубка мира Североамериканской лиги

Календарь этапов Кубка мира других мировых лиг