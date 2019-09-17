Джессика Спрингстин выиграла Гран-при в Сент-Тропе

Это был потрясающий, очень зрелищный Гран-при с продолжительной и захватывающей перепрыжкой! Пятизвездочная трасса известного курс-дизайнера Ульяно Веццани, выстроенная на естественном песочном покрытии престижного пляжа близ гламурного Сент-Тропе, пришлась по душе и всадникам и лошадям. Четырнадцать (!) чистых выступлений в основной части турнира, восемь безошибочных проходов перепрыжки! Пожалуй, ни один Гран-при текущего сезона не был столь безупречным.

Претендентов на победу в Гран-при было предостаточно. Принимающая сторона рассчитывала на своих героев, прорвавшихся в перепрыжку – французских всадников Симона Делестера и Кевина Стаута. В финалисты вышли также немцы Марко Кутчер, Морис Теббел, Кристиан Кукук, голландцы Марк Хутзайгер, Эрик ван дер Влойтен, швед Хенрик фон Эккерманн, американцы Кент Фаррингтон, Джессика Спрингстин, британец Гарри Чарльз, колумбиец Карлос Энрике Лопес Лизаразо, бельгийцы Питер Девос и Йос Верлой.

Возглавлявший рейтинг действующий чемпион LGCT британец Бен Майер, не участвовал в Гран-при, что открывало для Питера Девоса прекрасную возможность обойти лидера и снова захватить главенствующее положение. И бельгиец своего шанса не упустил! Блестящее выступление Питер Девос и Клэр Зед провели за 36,40 секунды, заняли второе место на Гран-при и первое в турнирной таблице LGCT. На третье место вышел хозяин соревнований – француз Симон Делестр верхом на Гермесе Райан, пара пришла к финишу за 36,88 секунды. В шаге от пьедестала остановился Карлос Энрике Лопес Лизаразо верхом на Улане де Конд, время прохождения маршрута составило 37,02 секунды. Замкнул пятерку лидеров голландец Марк Хутзайгер на Стеррехоф’с Данте, завершивший испытание за 37,30 секунды. Победители Джессика Спрингстин и RMF Зесили были недосягаемы для преследователей, их результат – 35,38 секунды.

Победу на этапе Global Champions League одержала сборная «Мадрид Ин Моушн» и ее всадники голландцы Эрик ван дер Влойтен верхом на Уиншкинд 19 и Майкл ван дер Влойтен в седле Бовиль Зед. Первый раунд всадники закончили с шестью штрафными, зато во втором не допустили ни одного провала. Второе место заняла сборная «Шанхай Свонс», за которую сражались Педер Фредриксон, Даниэль Дойсер и Александра Торнтон. Третий результат сборной «Валкенсвард Юнатед» принесли Маркус Энинг и Альберто Зорзи.

Несмотря на то, что местная команда «Сент-Тропе Пайрэтс» заняла только пятое место, в общем рейтинге «пираты» подскочили на первую строчку. После семнадцати этапов лидеры набрали в общей сложности 304 балла.

Результаты Гран-при Сент-Тропе

Турнирная таблица LGCT

Результаты этапа GCL

Турнирная таблица GCL