Элизабет Мадден сметает на своем пути все заокеанские Гран-при

В начале сентября две подлиги Североамериканской лиги начали сезон Лонжин FEI Кубка мира. Ванкувер провел первый этап для западной подлиги, Норд-Салем – для восточной. Сначала, 8 сентября, Элизабет Мадден верхом на Дэрри Лу выиграла сложнейший Гран-при CSIO5* в Калгари, затем продолжила победоносное шествие в Норд-Салеме и победила на Гран-При CSI4*-W в Норд-Салеме, возглавив турнирную таблицу Кубка мира.

Этап Кубка мира американка взяла с юным голландским теплокровным мерином Гарантом, с которым она выступает всего около года. Для Гаранта это первый Гран-при подобного уровня. Свою главную победу Гарант взял в финале для молодых лошадей в Аахене, в Штатах – продолжил блестящую спортивную карьеру. «Это молодая лошадь, – сказала Биззи Мэдден после победы, – План состоял в том, чтобы вывести его на данный уровень этой осенью. Он провел турнир в пятницу, и так хорошо пошёл, что мы решили продолжить. Я даже не уверена, тренировались ли мы с ним на этой неделе. Для него выступить так как сегодня – это потрясающе».

Из четырех десятков претендентов на Гран-при без провалов прошли основное испытание десять спортивных пар. Но трое из них попали в ловушку времени и не вышли в перепрыжку. Ставку на скорость в финальном испытании сделал серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира в Париже – Дэвин Райан в седле Эдди Блю. Пара действительно взяла отличный темп и пришла к финишу быстрее всех соперников за 39,87 секунды. Проблема стостояла только в одном – на земле осталась сбитая перекладина. Таким образом, Райан остановился в шаге от пьедестала – на четвертом месте.

Второе место на этапе занял Карл Кук верхом на Кайу. Безошибочное выступление пара провела за 41,25 секунды. Почти на семь сотых уступила ему Кэтрин А. Дайнан, выступающая на Брего Эр эн Би. Бронзовые призеры закончили выступление за 41,94 секунды. Победители были недосягаемы по скорости. Элизабет Мадден и Гарант провели перепрыжку за 40,89 секунды.

Всего Восточная подлига проведет семь этапов, следующий пройдет в Колумбиусе (штат Огайо) со 2 по 6 октября.

Результаты Гран-при Норд-Салема

Турнирная таблица Восточной подлиги Североамериканской лиги

Турнирная таблица Западной подлиги Североамериканской лиги