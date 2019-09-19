Новый конный Эльдорадо на Лазурном берегу

Соревнования спонсируются HUBSIDE и SFAM, их основателем стал предприниматель и всадник Садри Фегайер. Партнеры не ошиблись ни с форматом турниров, ни с местом проведения. Эти новые в конном спорте соревнования проходят в самом сердце Лазурного берега, в живописном городке Гримо, близ Сент-Тропе. Исторически Гримо было средневековой деревенькой, построенной на холме, около крепости XI века. Рядом находится один из самых известных портов региона – Порт-Гримо, прозванный «маленькой провансальской Венецией» благодаря своей извилистой сети каналов и красочным приморским домам.

Как в апреле и июне, сентябрьский тур HUBSIDE FALL принимают отремонтированные конюшни, а трассы будут выстроены на естественном песчаном покрытии средиземноморского побережья. Осенняя серия пройдет в течение четырех недель: с 19 по 22 сентября, с 26 по 29 сентября, с 10 по 13 октября и с 17 по 20 октября. Предстоящие соревнования выстроены на трассе 120×70 метров с прилегающим паддоком, расположенном на территории на 100×50 м. Команда курс-дизайнеров сооружает трассы различных степеней CSI1*, CSI2* и CSI4* для профессионалов и любителей, организовано пять ежедневных турниров, а также Longines Ranking. Каждую неделю тур HUBSIDE FALL проводит Гран-При CSI4* с призовым фондом 100 000 евро. В эти выходные станет известно имя первого победителя Гран-при.

Отличный сюрприз для зрителей и болельщиков – не нужно покупать билеты на соревнования. Проход на вместительные трибуны всех соревнований – бесплатный. Публика может встретиться с всадниками первой величины до соревнований, во время тренировок, в конюшнях и на выставочных стендах.

Официальный сайт соревнований