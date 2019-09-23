На прошлой неделе в живописном городке Гримо, близ Сент-Тропе, стартовала серия турниров Hubside Fall. Главным событием первой недели соревнований стал розыгрыш Гран-при CSI4*.

В турнире приняли участие 50 спортивных пар со всего мира. Трасса с высотой препятствий до 155 см была выстроена по проекту известного курс-дизайнера Ульяно Веццани и его команды.

Основной маршрут прошли без ошибок девять участников. Стройными рядами на финальном испытании давили французы. Из 16 французских пар перепрыжку себе обеспечили – три. Но, видимо, прессинг местной публики только усугубил волнение спортсменов на родном манеже. Кевин Стаут в седле Викинг д’Ла Руссери решил показать высокий скоростной результат, увы, получилось в ущерб точности. Пара сбила три перекладины и заняла только восьмое место. На одну позицию выше поднялся Матье Билло верхом на Кель Филу 13. Француз ошибся единожды и с четырьмя штрафными стал седьмым.

Надежда услышать родную Марсельезу во время церемонии награждения была возложена на Николя Делмотта, выступающего в седле Урвозо дю Рок. Французский всадник был безупречен: набрал отличную скорость, сохранил нули на табло штрафных. Пара пришла к финишу за 38,03 секунды. Но этот результат стал только вторым. Выступившая ранее американка Лаура Краут верхом на Флеретте, так и осталась недосягаемой, время ее перпрыжки составило 37,81 секунды. На третью ступень подиума поднялся шведский всадник Фредерик Йонссон в седле Колд Плей. Свое чистое выступление швед проделал за 40,44 секунды.

Итальянский всадник Паоло Паини верхом на Оттава Маравилья Ди Ка’сан Джи сосредоточился на точности прохождения трассы и остался в пределах «допустимой скорости», не превысив норму времени. Свое безошибочное выступление итальянец провел за 43,76 секунды и остановился в шаге от пьедестала. Замкнул пятерку лидеров британец Роберт Уитакер на Кэтуолке IV. Пара набрала неплохой темп, но сбила перекладину. Британский дуэт пришел к финишу за 39,31 секунды с четырьмя штрафными очками.

«Я очень рада этой победе! Флеретта была совершенна, – не скрывала свох эмоций Лаура Краут, – Это только наше третье выступление вместе, но она (Флеретта прим. ред.) идеальна. Я не знаю, где я выиграла время! Флеретта проявила естественную скорость, и, к тому же, очень хорошо выполнила поворот, затем отлично провела последний длинный галоп. По правде говоря, я не смотрела на других участников. Я просто закрыла глаза и надеялась!»

Результаты Гран-при CSI4*

Результаты соревнований первой недели HUBSIDE FALL