В Нью-Йорке пройдет жаркая битва за титул чемпиона LGCT 2019

Собственно сам ньюйоркский этап – дебютант в международном календаре этого сезона. Соревнования будут проходить на Губернаторском острове, захватывающий вид на Статую Свободы, южную оконечность Манхэттена и устье Гудзона – гарантированы. Вряд ли эти красоты станут главным объектом внимания для претендентов на чемпионский титул LGCT 2019 года. Каждый из лидеров турнирной таблицы готов к непримиримой борьбе, поскольку имеет все шансы уже на этих выходных быть коронованным и приехать в Прагу на плей-офф в новом качестве.

Собственно, турнир в Нью-Йорк соберет всю топ-десятку рейтинга нынешнего сезона. Главные «действующие лица и исполнители» – нынешний лидер серии игр бельгиец Питер Девос (278 баллов), а также действующий чемпион LGCT британский всадник Бен Майер (277 балла). Всего один балл разделяет соперников. В спину им дышат немец Даниэль Дойсер (259 баллов), занимающий четвертое место француз Кевин Стаут (250 баллов) а также замыкающий пятерку лидеров голландец Майкл ван дер Влойтен (245 баллов). Именно к этой вершине айсберга и будет приковано все внимание болельщиков.

Предстоящий этап соберет и других победителей этапов, это француз Жюльен Эпайяр, победивший в Дохе, израильская всадница Дани Гольдштейн (выиграла в Шанхае и Берлине), Нильс Бруинселс (победа в Каннах), швед Педер Фредриксон (Гран-при в Стокгольме), швейцарец Мартин Фукс (две победы в Эшториле и Мадриде), Майкел ван дер Влойтен, (также взявший два этапа – в Монако и Валькенсварде), ирландец Дарраг Кенни (победивший в Шантильи), американка Джессика Спрингстин (Гран-при Сент-Тропе). Такое количество победителей, безусловно, гарантирует высочайшее качество грядущего турнира и захватывающие спортивные моменты. Этап в Нью-Йорке также станет своего рода генеральной репетицией Супер Гран-при Longines Global Champions Tour.

В предстоящих соревнованиях примет участие многочисленная армия всадники принимающей стороны: американцы Кент Фаррингтон, Маклей Уард, Джорджина Блумберг, Маржи Гольдштейг-Энгл, а также ведущие всадники мира австралийка Эдвина Топс-Александер, немцы Маркус Энинг, Кристиан Кукук, Марко Кутчер, британцы Скотт Браш, Гарри Чарльз, ирландцы Шейн Брин, Шейн Свитнам, итальянец Альберто Зорзи, француз Симон Делестр, голландцы Харри Смолдерс, Марк Хутзайгер, испанец Эдуардо Альварез Азнар, бельгийцы Йос Верлой, Оливье Филиппаертс – и это далеко ни весь список звездных участников гонки чемпионов.

В Global Champions League на первом месте «Сент-Тропе Пайрэтс» (304 балла) всего два балла проигрывает ей команда «Шанхай Свонс» (302 балла). На третьем месте команда «Лондон Найтс» (296 баллов). Четвертая позиция у сборной «Мадрид Ин Моушн» (290 баллов). Замыкает пятерку лидеров «Майами Селтикс» (281 баллов). Сборная «Нью-Йорк Импайя», набравшая 237 баллов на двенадцатом месте.

Всадники и лошади