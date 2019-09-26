Мировые рейтинги Лонжин FEI по важнейшим дисциплинам

На вершине айсберга по конкуру с января 2019 года и по сей день продолжает восседать швейцарец Стив Герда (3517 баллов). Его соотечественник, чемпион Европы этого года Мартин Фукс (3267 очков), буквально, наступает лидеру на пятки. Удачный сезон, который проводит Фукс, отмечаясь радом ярчайших побед, позволил ему переместиться с четвертой позиции на вторую.

Ранее номером два значился швед Педер Фредриксон. Однако шведский всадник, с его нынешними 3173 баллами был потеснен на четвертое место. Третий результат сохранил за собой немец Даниэль Дойсер (3217 очков). В этом месяце самый впечатляющий скачок в рейтинге проделал британский всадник Бен Майер. Он добавил 363 очка к своему последнему счету, благодаря серебру чемпионата Европы. Теперь Бен Майер (2903 балла) входит в первую пятерку.

В остальной части топ-10 резких изменений не произошло. Американец Маклейн Уорд переместился с пятой на восьмую позицию, а его соотечественник Кент Фаррингтон вышел из первой десятки и занял четырнадцатое место. Элизабет Мадден, Питер Девос, Кристиан Альманн и Нильс Брейнсельс занимают соответственно шестое, седьмое, девятое и десятое места.

Россияне в мировом рейтинге в четвертой сотне. Владимир Туганов в этом месяце переместился с 335-го места на 402-е. А Наталья Симония с 450-ой позиции поднялась на 442-ю.

Две первые строки мирового рейтинга FEI по выездке «забронировала» немка Изабель Верт. Главенствующее положение королева мировой выездки занимает в паре с Белла Розой 2 (3004 балла), с которой она выиграла ЧЕ этого года. Вторую позицию Изабель Верт держит с Вайенгольдом ОЛД (2774 балла). Стремительное продвижение в рейтинге, с двадцатого на тетье место (!), совершила немка Дороти Шнейдер (2757 балла) со своей лучшей лошадью Шоутайм FRH. Американка Лора Грейвс и Вердадес уступили немке третье место и заняли четвертую строку с результатом в 2652 балла. Замкнула пятерку лидеров немка Джессика фон Бредоу-Верндль с TSF Далера ВВ (2597 баллов).

Россиянка Елена Сиднева и Фухур 6 на 58-ом месте (1879 баллов). Станислав Чередниченко и Арумс заняли 94-ю строку и набрали 1690 баллов. Татьяна Костерина и Дьяволесса VA на 109-ой позиции (1650 баллов).

Рейтинг паралимпийской выездки не претерпел серьезных изменений. На первом месте британская всадница Софи Уэллс (1560 баллов). Второй результат у итальянки Сары Морганти (1551 балл), третье место занимает голландская всадница Санн Воетс (1541 балл). Россиянка Наталья Мартьянова (1327 баллов) сохранила 16-ю строку рейтинга, Владислав Пронский (1219 баллов) остался на 29-ом месте. Владислав Колосов (1073 балла) с 52-ой позиции перешел на 56-ю. Козичева Анастасия (897 балла) сменила 81-ю строку на 86-ю.

Рейтинг Лонжин FEI по конкуру

Рейтинг Лонжин FEI по выездке

Рейтинг Лонжин FEI по паралимпийской выездке