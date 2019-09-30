Бен Майер сохранил чемпионский титул LGCT и победил на Гран-при Нью-Йорка

Финальный этап в Нью-Йорке определил чемпиона серии игр Longines Global Champions Tour. Главными конкурентами стали бельгиец Питер Девос и действующий чемпион LGCT британец Бен Майер. Никто не сбрасывал со счетов и других лидеров сезона: немца Даниэля Дойсера, француза Кевина Стаута и голландца Майкла ван дер Влойтена.

На замысловатую трассу Гран-при Нью-Йорка, выстроенную по проекту Ульяно Веццани, вышли тридцать пять спортивных пар. Опытные всадники не могли похвастаться тем, что проходят маршрут играючи. Одни безостановочно сыпали перекладины на землю, другие – и вообще сходили с дистанции.

Но главные «нарушители спокойствия»: Питер Девос и Бен Майер сохранили интригу соревнований до последнего – оба всадника вышли в перепрыжку! В итоге за Гран-при сразились семь участников финального испытания. Ни одному представителю принимающей стороны не удалось пройти основной маршрут чисто. За Гран-при Нью-Йорка сразились исключительно европейские всадники, потеснившие американцев на их родном манеже.

Можно допустить, что бельгийский всадник Питер Девос верхом на Клэр Зед просто не совладал с накалом страстей. Цена вопроса была слишком высока. Бельгиец допустил два провала и распрощался с мечтой о первом месте. Зато выступающий предпоследним Бен Майер, был собран на все сто!

Все участники перепрыжки, выступившие до него (кроме Питера Девоса) были безупречны и показали высочайшие показатели времени. Нужна была скорость! И Майер просто сделал свою работу блестяще. В паре с Экспложн W британец пришел к финишу за 34,08 секунды. Немец Маркус Энинг верхом на Корнадо NRW был потеснен на второе место. Результат Энинга составил 34,65 секунды. А вышедший на перепрыжку последним швейцарец Мартин Фукс в седле Зе Синнер, пришел к финишу за 34,95 секунды и занял третье место на Гран-при.

Победу на завершающем этапе Global Champions League одержала сборная «Лондон Найтс», она также стала командой номер один в серии игр этого сезона! Признаться, было бы несправедливо, если лондонские рыцари уступили бы лидерство. Это единственная сборная, которая выиграла пять этапов. «Лондон Найтс» победила в Мадриде, Стокгольме, Лондоне и, наконец, в Нью-Йорке. После заокеанского этапа «рыцари» вновь поднялись на первую строчку турнирной таблицы, набрав 326 баллов.

Решающую победу сборной принесли Бен Майер верхом на Экспложн W и Мартин Фукс на Клуни 51. Первый раунд всадники провели безупречно. Но была и еще одна сборная, окончившая первый день соревнований без ошибок, это «Валкенсвард Юнатед». Разумеется, чистый первый раунд не дает гарантий победы во втором. Посему, лондонским рыцарям оставалось блеснуть доспехами дважды. Во втором раунде и Бен Майер, и Мартин Фукс вновь были на высоте. Победа на этапе – победа в чемпионате!

Второе место на нью-йоркском этапе заняла сборная «Пари Пайрэтс» и ее всадники Дарраг Кенни и Харри Смолдерс. Последний допустил два провала в первом раунде, в завершающем испытании оба всадника провели безошибочные выступления. Третье место для «Праг Лайонс» взяли Нильс Бруенсилс, Марк Хутзайгер и Марко Кутчер. «Львы», так же как и «пираты», завершили битву с восьмью штрафными, но были менее успешны по скорости.

Результаты Гран-при Нью-Йорка

Финальная турнирная таблица GCT

Результаты этапа GCL

Финальная турнирная таблица GCL