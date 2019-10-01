Стив Герда выиграл Гран-при CSI5* Варегема

На покорение главного трофея от Лэнд Ровера вышли сорок спортивных пар. Только семерым удалось прорваться в перепрыжку. Три представителя принимающей стороны оставили местной публике надежду на бельгийскую победу. Первым на старт вышел бельгийский всадник Ив Вандерхассельт верхом на Жонессе. И сразу же чистое выступление! Пара пришла к финишу за 43,62 секунды. Для всех участников перепрыжки стало понятно, для победы нужны и безошибочный проход, и серьезная скорость. Лидерство бельгийца продержалось недолго, вскоре выяснилось, что Ив Вандерхассельт остановился в шаге от пьедестала – на четвертом месте.

Вторым стартовал еще один участник из Бельгии – Жиль Тома верхом на Конаке. Всадник пошел на риск и набрал отличную скорость, стрелка секундомера зафиксировала результат в 39,99 секунды. Увы, сбитая перекладина не позволила Жилю Тома подняться выше пятого места. С одной ошибкой за 40,12 секунды завершил выступление и британец Джеймс Уильсон верхом на Имэджн Мюз. Пара разместится на шестом призовом месте.

Австриец Макс Кухнер в седле Электрик Блю Пэ, вышедший на перепрыжку четвертым, приложил все усилия для победы. Безошибочное выступление пара провела за 41,54 секунды. На недолгое время, австриец возглавил гонку. Но победу вырвал, вышедший на манеж сразу за ним, швейцарец Стив Герда верхом на Аламо. На бешеной скорости пара завершила финальное испытание за 38,26 секунды. Отличное сопротивление победителю оказал ирландец Денис Линч верхом на Рубенс Элэс Ла Силла. Но уступив почти две секунды, с результатом в 40,36 секунды занял второе место, переместив Кухнера на третью позицию.

Такая расстановка на пьедестале могла еще измениться. Оставалось выступление любимца родной публики – бельгийца Жерома Гери в паре с Кель Ом де Ус. Надежда рухнула с падением перекладины, к тому же, подкачала и скорость. Пара завершила выступление за 40,74 секунды с четырьмя штрафными. Это седьмой результат на Гран-при.

Результаты Гран-при CSI5* Варегема