Финал Кубка Наций принимает Барселона

Восемнадцать команд мира вышли на финишную прямую и поспорят за главный трофей сезона. Для сборных Ирландии, Колумбии, Италии и Испании предстоящие соревнования дают последний шанс получить путевку на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

По итогам квалификационных испытаний, прошедших в лигах в течение этого сезона определились сборные – финалисты. Первый европейский дивизион выставляет девять команд: из Бельгии, Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Швеции. Сборная Испании, не входившая в дивизион номер один, получила автоматическое право участия в финале, как хозяйка соревнований.

Победителями квалификационной гонки стали две команды, набравшие одинаковое количество баллов: Швейцарии и Италии (по 340 баллов, у каждой). Тренер швейцарцев Энди Кистлер, прежде всего, делает ставку на номер один мирового рейтинга – Стива Герду. В состав сборной вошли также Пауль Эстерманн, Бит Мадли, Никлаус Рутчи, Артур Густаво да Сильва. За Италию выступят Лоренцо де Лука, Эмилио Бикокки, Паоло Паини, Лука Марзиани, Массимо Гроссато. Ирландцы также провели отличный сезон, и разместились сразу за лидерами турнирной таблицы. На финал тренер сборной Родриго Пессоя сделал отличный отбор: Дарраг Кенни, Киан О’Коннор, Пол О’Шеа, Шейн Свитнам, Питер Молоне.

Действующие чемпионы – бельгийцы собрали исключительно звездную команду: Питер Девос, Грегори Вателе, Нильс Бруенсилс, Жером Гери, Оливье Филиппаертс. Заставляет содрогнуться и наставник немецкой сборной Отто Беккер, включивший в состав сборной лучших всадников страны и мира: Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Лаура Клафаке, Морис Теббел. Французский триколор будут защищать Кевин Стаут, Симон Делестр, Пенелопа Лепрево, Николя Делмотт, Матье Билло. Опытные всадники у шведов, сумевшие вырвать место в финале: Хенрик фон Эккерман, Перед Фредриксон, Эвелина Товек, Фредерик Йонссон, Анжели фон Эссен.

С трудом обеспечившие свое место в финале британцы, будут бороться как львы. Безусловно, локомотивом сборной станет один из сильнейших всадников планеты, двукратный чемпион серии игр LGCT – Бен Майер, его напарницами по команде станут Эмили Моффит, Холли Стит, Элен Уитакер, Аманда Дербишир. За Голландию сразятся Майкл ван дер Влойтен, Барт Блис, Марк Хутзайгер, Франк Шуттер, Уильям Грев.

От Второго европейского дивизиона на финал приедут сборные Норвегии и Португалии. В отборочных турнирах сборные боролись не только за путевку в Барселону, но и за переход в Первый европейский дивизион в новом сезоне. Таким образом, норвежцы переезжают в дивизион номер один, а их место в дивизионе номер два получат австрийцы, занявшие последнее место в первой лиге.

Североамериканская лига делегирует сборные США и Мексики. За Штаты выступят Маклей Уард, Лаура Краут, Ева Джопс, Клое Рид, Ричард Спунер. Южноамериканскую лигу тоже представят две команды из Бразилии и Колумбии. Единственная азиатская команда выступит в финале, это сборная Японии. Регион Ближнего Востока представит Египет.

Составы сборных финала Кубка Наций