Сборная Ирландии выиграла финал Кубка Наций и путевку на Олимпиаду в Токио

Путь к пьедесталу для восемнадцати сборных мира пролегал через двухдневные испытания. Только восемь команд, показавших лучшие результаты в первом раунде, получали возможность на выход в финальное испытание для розыгрыша Кубка и билета в Токио на Олимпиаду в 2020 году.

В большой финал FEI Лонжин Кубок Наций вышли сборные Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, а также три команды из Ирландии, Италии и Колумбии, для которых этот турнир стал последним шансом квалифицироваться на Олимпиаду.

Трасса финального маршрута, реализованная испанским курс-дизанером Сантьяго Варелой, стала настоящей ловушкой для лучших всадников и лошадей. Уже после первых выступлений всерьез встал вопрос: не является ли такое испытание от Верелы абсолютно неосуществимым и вообще возможно ли прийти к финишу с нулями на табло штрафных! Первые спортивные пары сыпали перекладины безостановочно! Швейцарец Бит Мадли на Дзаре схлопотал двадцать четыре штрафа, опытный немецкий всадник Маркус Энинг верхом на Пре А Ту допустил два провала, итальянец Лоренцо де Лука на Динки Той V. Краненбурге заработал двенадцать штрафов. Тем не менее, семь пар в конечном итоге, решили головоломку от Верелы точно и быстро. Среди них два дуэта из Ирландии и два из Бельгии.

Первое чистое выступление провел бельгиец Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Экстра. Ирландец Питер Молоне на Кьянти’с Чемпион получил четыре штрафа. Шведы, французы и колумбийцы также допустили по одному провалу. Игра была еще впереди! Вышедший на старт вторым, ирландец Пол О’Шеа верхом на Скара Глен’с Мачу Пичу, был безупречен, а бельгиец Нильс Бруенсилс на Женсон ван’т Миуленхофе пришел к финишу с одним провалом. Увеличивающиеся штрафные в других сборных все сильнее распахивали двери к пьедесталу для бельгийцев и ирландцев.

К тому же, выступавшие третьими бельгиец Жером Гери на Кель Ом де Ус прошел маршрут идеально, а ирландец Дарраг Кенни на Булу ди Ревентон получил только один штраф за превышение нормы времени. Всю ответственность за Кубок взяли на себя последние, четвертые спортивные пары. И ирландец Киан О’Коннор на ПэЭсЖе Финал сделал свою работу безупречно, придя к финишу с нулями на табло штрафных.

Груз ответственности, который лег на плечи бельгийца Грегори Вателе в седле MJT Невадос S, буквально раздавил всадника! Для победы нужно было только чистое выступление. Публика, казалось, не дышала. Бельгийский всадник стартовал при гробовой тишине. Но удача отвернулась от «красных дьяволов». В итоге Грегори Вателе получил одиннадцать штрафов, Кубок выпрыгнул из рук бельгийцев.

Днем ранее прошли утешительные соревнования для сборных, не прошедших в большой финал Кубка. Турнир Challenge Cup выиграла сборная принимающей стороны – команда Испании, завершившая испытание с четырьмя штрафными. На втором месте голландцы, допустившие два провала. Третий результат показали бразильцы, получившие двенадцать штрафных.

А Кубок города Барселоны выиграл бельгиец Питер Девос на Джад V. Бисшоп (0 ш.о/52,18 с.). Пять пар провели оба гита без штрафных. На втором месте итальянец Эмилио Бикокки на Эвите SG Зед (0 ш.о/52,33 с.). Третье место занял немец Кристиан Альманн верхом на Тэйк Э Чанс Он Ми Зед (0 ш.о/52,98 с.). В шаге от пьедестала остановилась шведка Стефани Холмен на Флипс Литтл Спарроу. Замкнул пятерку лидеров француз Кевин Стаут на Викинг Д’Ла Руссери.

Результаты финала FEI Лонжин Кубок Наций

Результаты Challenge Cup

Результаты Кубка города Барселоны