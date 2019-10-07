Eurosport
Сборная Ирландии выиграла финал Кубка Наций и путевку на Олимпиаду в Токио
В это воскресенье великолепная ирландская четверка под руководством Родриго Пессоа праздновала триумф в Барселоне. Сборная Бельгии до последнего момента имела шанс стать двукратными обладателями Кубка, но вынуждена была довольствоваться серебром. Команда Швеции заняла третье место.
Путь к пьедесталу для восемнадцати сборных мира пролегал через двухдневные испытания. Только восемь команд, показавших лучшие результаты в первом раунде, получали возможность на выход в финальное испытание для розыгрыша Кубка и билета в Токио на Олимпиаду в 2020 году.
В большой финал FEI Лонжин Кубок Наций вышли сборные Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, а также три команды из Ирландии, Италии и Колумбии, для которых этот турнир стал последним шансом квалифицироваться на Олимпиаду.
Трасса финального маршрута, реализованная испанским курс-дизанером Сантьяго Варелой, стала настоящей ловушкой для лучших всадников и лошадей. Уже после первых выступлений всерьез встал вопрос: не является ли такое испытание от Верелы абсолютно неосуществимым и вообще возможно ли прийти к финишу с нулями на табло штрафных! Первые спортивные пары сыпали перекладины безостановочно! Швейцарец Бит Мадли на Дзаре схлопотал двадцать четыре штрафа, опытный немецкий всадник Маркус Энинг верхом на Пре А Ту допустил два провала, итальянец Лоренцо де Лука на Динки Той V. Краненбурге заработал двенадцать штрафов. Тем не менее, семь пар в конечном итоге, решили головоломку от Верелы точно и быстро. Среди них два дуэта из Ирландии и два из Бельгии.
Первое чистое выступление провел бельгиец Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Экстра. Ирландец Питер Молоне на Кьянти’с Чемпион получил четыре штрафа. Шведы, французы и колумбийцы также допустили по одному провалу. Игра была еще впереди! Вышедший на старт вторым, ирландец Пол О’Шеа верхом на Скара Глен’с Мачу Пичу, был безупречен, а бельгиец Нильс Бруенсилс на Женсон ван’т Миуленхофе пришел к финишу с одним провалом. Увеличивающиеся штрафные в других сборных все сильнее распахивали двери к пьедесталу для бельгийцев и ирландцев.
К тому же, выступавшие третьими бельгиец Жером Гери на Кель Ом де Ус прошел маршрут идеально, а ирландец Дарраг Кенни на Булу ди Ревентон получил только один штраф за превышение нормы времени. Всю ответственность за Кубок взяли на себя последние, четвертые спортивные пары. И ирландец Киан О’Коннор на ПэЭсЖе Финал сделал свою работу безупречно, придя к финишу с нулями на табло штрафных.
Груз ответственности, который лег на плечи бельгийца Грегори Вателе в седле MJT Невадос S, буквально раздавил всадника! Для победы нужно было только чистое выступление. Публика, казалось, не дышала. Бельгийский всадник стартовал при гробовой тишине. Но удача отвернулась от «красных дьяволов». В итоге Грегори Вателе получил одиннадцать штрафов, Кубок выпрыгнул из рук бельгийцев.
Днем ранее прошли утешительные соревнования для сборных, не прошедших в большой финал Кубка. Турнир Challenge Cup выиграла сборная принимающей стороны – команда Испании, завершившая испытание с четырьмя штрафными. На втором месте голландцы, допустившие два провала. Третий результат показали бразильцы, получившие двенадцать штрафных.
А Кубок города Барселоны выиграл бельгиец Питер Девос на Джад V. Бисшоп (0 ш.о/52,18 с.). Пять пар провели оба гита без штрафных. На втором месте итальянец Эмилио Бикокки на Эвите SG Зед (0 ш.о/52,33 с.). Третье место занял немец Кристиан Альманн верхом на Тэйк Э Чанс Он Ми Зед (0 ш.о/52,98 с.). В шаге от пьедестала остановилась шведка Стефани Холмен на Флипс Литтл Спарроу. Замкнул пятерку лидеров француз Кевин Стаут на Викинг Д’Ла Руссери.
Результаты финала FEI Лонжин Кубок Наций