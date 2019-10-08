Оливье Перро завоевал Гран-при CSI4* в Тетуане

Трасса четырехзвездочного маршрута с высотой препятствий до 160 см была выстроена по проекту известного курс-дизайнера Ульяно Веццани. За высший трофей боролись 68 спортивных пар со всего мира. Гран-при проходил в два гита. В финальное испытание по правилам вышли семнадцать всадников, показавших лучшие результаты.

Первый раунд с нулями на табло штрафных провели двенадцать пар, по одному штрафу за превышение нормы времени получили три всадника. Самыми результативными были французы, все пять пар прошедших в финальное испытание, провели первый гит чисто. Для претендентов на Гран-при было очевидно, при таком наборе безошибочных результатов первого раунда, рассчитывать на победу можно только при быстром и чистом проходе второго гита. Но с этой задачей справились только четверо.

Новозеландский всадник Брюс Гудин верхом на Бэкэторпс Дэнни V закончил выступление чисто. Однако набранные ранее четыре штрафа, не позволили всаднику подняться выше восьмого места. Ставку на точность сделал иорданский всадник Ахмед Мансоур в седле Эсторил де Вардаг. Пара не допустила ни одного провала, но получила два штрафа за превышение нормы времени. Иорданец остановился в шаге от пьедестала, на четвертом месте. Француз Тони Каде на Уппсала Дель Кабалеро, напротив, был самым быстрым и остановил стрелку секундомера на отметке в 44,84 секунды. Увы, сбитая перекладина не позволила французскому всаднику подняться выше пятого места.

Его соотечественник Оливье Перро в седле GL Эвентс Вениция Д’Эгильи не оставил шансов своим преследователям. Победители набрали отличный темп. Свое безошибочное выступление пара закончила за 45,14 секунды и поднялась на высшую ступень пьедестала. Другой французский всадник Эмерик Жорж верхом на Шопен де Аетт уступил победителю полторы секунды. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 46,65 секунды и заняла второе место. Третий результат показал бразильский дуэт Фелипе Амарал и Премьер Картоес Би Зед.

«Уже второй год я участвую в королевском туре Морокко, и я рад сюда вернуться. Программа хорошо продумана, все предусмотрено как для лошадей, так и для всадников, – сказал в своем интервью Оливье Перро, – Я видел, что Эмерик (Эмерик Жорж прим. ред.) проходит очень быстро, поэтому я старался сделать все возможное, чтобы не слишком подталкивать мою лошадь и сохранять спокойствие. Иногда я склонен чрезмерно рисковать и делать ошибки (смеется). Моя кобыла быстра, я могу довериться ей на высотах. Она всегда стремиться сделать хорошую работу. Это ее четвертая победа в Гран-При, плюс победа на турнире Hermès, который она выиграла в марте прошлого года. После Кубка Наций в Рабате и Гран-При в Эль-Джадиде наша следующая задача – быть в самой лучшей форме на Гран-при Кубка мира в Лионе».

Результаты Гран-при CSI4* Тетуана