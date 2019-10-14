Египет и Катар едут на Олимпиаду. Бернардо Алвес выиграл Гран-при в Рабате

Трасса Гран-при CSIO4*-W была построена по проекту ирландского курс-дизайнера Алена Уэйда, специалиста «солнечных трасс». Ирландец также стал автором трасс серии турниров Пальм-Бич Мастерс. За высший трофей в Рабате сразились шестьдесят шесть всадников. Самое важное индивидуальное испытание в Рабате прошло в два гита.

Семнадцать пар, показавших лучшие результаты, прорвались во второй гит, десять из них сумели сохранить нули на табло штрафных в первом гите. В финальном испытании схлестнулись конкуристы пяти континентов! Тон второго раунда задал олимпиец новозеландский всадник Брюс Гудин верхом на Бэкэторпс Дэнни V. Пара пришла к финишу без ошибок за 41,84 секунды. Позже станет ясно, это третий результат. Достойно своим соперникам ответил бразилец Бернардо Алвес верхом на Эль Торрео де Мюз. Победители остановили стрелку секундомера на отметке в 40,47 секунды. Всадник из Саудовской Аравии Абдулла Альшарбатли в седле Ларри 210 набрал отличный темп, но побить бразильца ему так и не удалось. Серебряный призер уступил победителю 45 сотых, завершив перепрыжку за 40,92 секунды.

Сумел сохранить нули на табло штрафных в обоих раундах и итальянец Эмануэле Камилли верхом на Жакко. Увы, пара не сумела дойти до пьедестала, остановившись на четвертом месте. Британская всадница Хелен Тредуэл на Галтаре, не допустившая ни одного провала, попала в ловушку времени в первом гите и получила один штрафной. Англичанка замкнула пятерку лидеров.

В воскресенье в Рабате прошли командные соревнования Кубка Наций, ставшие для Группы 7 квалификационными на Олимпиаду в 2020 году. В испытаниях приняли участие четырнадцать сборных из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Марокко, Египта, Польши, Италии, Иордании, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Франции, Бразилии и Канады.

Первое место заняла сборная Египта. Победу и заветную путевку в Токио для своей страны заработали Найэль Нассар, Абдель Саид, Мохаммед Тахер Зеиада и Самех Эль Дахан. Египтяне завершили два раунда с четырьмя штрафными. Второе место заняла сборная Швейцарии, набравшая пять штрафных. Третий результат показала команда Италии, у которой в общей сложности получилось 14 штрафов. Для обеих европейских команд эти соревнования не имели отборочного характера. А вот входящая в Группу 7 сборная Катара, занявшая восьмое место, также квалифицировалась для участия в Олимпиаде.

Результаты Гран-при CSIO4*-W в Рабате

Результаты командных соревнований Кубка Наций