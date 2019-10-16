Новый сезон Кубка мира стартует на этой неделе

Дорога к финалу для западноевропейских всадников лежит через всю Европу. Конкуристы проведут 14 этапов Кубка мира с октября 2019 по февраль 2020. Вслед за Осло, эстафету примут Хельсинки (Финляндия), Лион (Франция), Верона (Италия), Штутгарт (Германия), Мадрид (Испания), Ла Коруна (Испания), Лондон (Великобритания) и Мехелен (Бельгия), а с наступлением 2020 года турниры пройдут в Лейпциге (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Бордо (Франция), Гётеборге (Швеция).

По выездке запланировано 11 этапов. Завершающий квалификационный турнир в середине марта примет голландский город Хертогенбос. Финал по конкуру и выездке состоится с 15 по 19 апреля в Лас-Вегасе.

Всего шестнадцать мировых лиг проведут квалификационный сезон FEI Кубка мира 2019/2020 на всех континентах планеты. Самая большая квота выделяется для Западноевропейской лиги, которая делегирует на финал в общей сложности 21-го спортсмена.

Североамериканская лига, состоящая из восточной и западной сублиг, отберет по одиннадцать участников от каждой. Сезон уже запущен, есть первые победители и лидеры турнирных таблиц. Центрально-Европейская лига также подразделяется на две сублиги: северную и южную, Россия входит в северную. К слову сказать, сезон открыл в мае этого года Санкт-Петербург на первом этапе Кубка мира. Уже два этапа позади и в лиге Арабских государств, точнее в ее Североафриканской сублиге. Кавказско-Каспийская лига проведет четыре отборочных турнира.

В прошлом году финал Кубка мира прошел в Гётеборге. Чемпионский титул завоевал швейцарец Стив Герда в седле Аламо. Таким образом, номер один мирового рейтинга стал трехкратным чемпионом мира по конкуру и вернул Кубок в Европу. До этого два года подряд Кубок мира Лонжин FEI доставался американским всадникам. В финале Кубка мира 2018, который прошел в Париже, победу одержала американка Элизабет Мадден, ее соотечественник Маклейн Уорд в 2017 году победил у себя на родине в Омахе. Всего всадники Нового Света в истории конного спорта брали мировой кубок четыре раза.

Рекордсмен побед финала Кубка мира – Голландия, тринадцать раз голландцы побеждали в финале. Восемь побед одержали немецкие конкуристы, две – англичане. По разу обладателями Кубка мира становились французы, шведы, швейцарцы, датчанине и финны.

А самая титулованная всадница мира немка Изабель Верт в паре с Вейеголд ОЛД три года подряд становилась обладательницей Кубка мира по выездке. Немецкая всадница впервые в истории конного спорта стала пятикратной чемпионкой мира. Изабель Верт побеждала в Кубке мира в 1992, 2007, 2017, 2018 и 2019 годах.

Календарь сезона FEI Кубка мира 2019/2020 для всех лиг

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