Осло принимает первый этап Кубка мира

Этот сезон Кубка мира сорок второй в истории конного спорта. Осло принимает соревнования в двадцать восьмой раз. В Норвегию приедут сильнейшие всадники мира, которые начнут пополнять копилку квалификационными баллами для выхода в финал. В стартовом этапе участвует номер один в мире, действующий чемпион мира – швейцарец Стив Герда. В прошлом году в финале Кубка мира, который прошел в Гётеборге, свой чемпионский титул Стив Герда завоевал в седле Аламо и стал трехкратным чемпионом мира по конкуру.

Из первой десятки мирового рейтинга в Норвегию приехал номер четыре – швед Педер Фредриксон, а также седьмой номер бельгиец Питер Девос.

В Осло также выступят Кевин Стаут, Оливье Робер (Франция), Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек, Дуглас Линдерлоу (Швеция), Оливье и Тибо Филиппаертсы, Франсуа Мати младший (Бельгия), Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт (Германия), Денис Линч, Дэвид Симпсон (Ирландия), Роберт и Майкл Уитакеры, Джеймс Уилсон, Ник Бентерман (Великобритания), Макс Кухнер (Австрия), Серхио Алварес Мойя (Испания), Лучана Диниш (Португалия), Джулия Мартиненго Маркет (Италия), Юрий Мансур, Марьон Модоло Затонелли (Бразилия).

Принимающая сторона в большинстве. От Норвегии выступят Гир, Йохан-Себастьян и Виктория Гулликсены, Штейн и Бенедикт Эдресены, Тереза Хенриксен, Фредерик Сейм, Хег Тидемансен.

Всего на соревнования CSI5*-W первого этапа Кубка заявлено 46 всадников из 18 стран мира и 109 лошадей. Соревнования открылись в среду на двухзвёздочных трассах, а пятизвездочные турниры стартуют в пятницу. Квалификационный этап Кубка мира пройдет в воскресенье, 20 октября. Параллельно с турнирами по конкуру, проходит первый этап Кубка мира по выездке, который принимает город Хернинг (Дания).

Как обычно, для европейских всадников путь к финалу тернист и долог, в этом сезоне конкуристы проведут 14 этапов с октября 2019 по февраль 2020. Финал Кубка мира по конкуру и выездке состоится с 15 по 19 апреля в Лас-Вегасе.

Всадники и лошади