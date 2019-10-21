Брайан Балзигер выиграл первый этап Кубка мира в Осло

Первый этап Кубка мира завершился сенсационной победой 22-летнего всадника. Брайан Балзигер утёр носы самым знаменитым спортсменам мира, в том числе, своему соотечественнику, номеру один в мире – Стиву Герде!

Сорок спортивных пар штурмовали трассу пятизвездочного маршрута. Западноевропейская лига открыла новый сезон в погоне за квалификационными баллами. Все двенадцать призовых мест сразу же разобрали спортивные пары, окончившие первый гит без ошибок. Собственно, без сбитых перекладин пришли в основном испытании семнадцать всадников, но пятеро из них попали в ловушку времени и уже не могли претендовать на участие в финальном испытании. Перепрыжка, в которой выступили двенадцать всадников, определила расстановку мест.

По сбитой перекладине оставили на земле швейцарец Стив Герда верхом на Аламо, швед Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Олл Ин, бразилец Марлон Модоло Занотелли на Дизель Гр дю Буа Мадам, француз Кевин Стаут в седле Викинг д’Ла Руссери, британец Джеймс Уилсон верхом на Имэджен де Мюз.

Ставку на скорость сделал бельгиец Оливье Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм оф Лов. Увы, две сбитые перекладины обернутся восьмью штрафами и задержат всадника на последнем призовом месте. Немец Кристиана Кукук в седле Колектус получил два штрафа за превышение нормы времени, плюс четыре – за сбитую перекладину, это одиннадцатое место на турнире. Безусловно, все проштрафившиеся всадники взяли первые баллы в личном зачете, но не победу на этапе!

Пять чистых выступлений подарят зрителям участники перепрыжки. Герои первого этапа Брайан Балзигер и Клузо де Лассю сделали свою работу блестяще. Победители пришли к финишу за 40,00 секунды. Сорок сотых уступила им португальская всадница Лучана Диниш верхом на Вертиго дю Дезерт, с результатом в 40,40 секунды пара заняла второе место. Представитель принимающей стороны – норвежский всадник Гир Гулликсен на ВДЛ Груп Кватро порадовал родную публику третьим призовым результатом. Пара прошла перепрыжку за 40,99 секунды.

В шаге от пьедестала остановился француз Оливье Робер на Темпо де Пабан. Свое чистое выступление всадник завершил за 42,64 секунды. Замкнула пятерку лидеров чешская всадница Эмма Аугиер де Муссак на J.C.S. Чакко Диа, время прохождения маршрута составило 43,58 секунды.

Результаты Гран-при Осло

Турнирная таблица Кубка мира, Западноевропейская лига