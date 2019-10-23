Тим Прайс и Пегги Френч – победители чемпионата мира FEI/WBFSH

В испытаниях для семилетних лошадей победил третий в мировом рейтинге – новозеландец Тим Прайс верхом на Хеппи Бой. На втором месте американка Элизабет Холлидей-Шей в седле Кули Муншайн. Бронзовым призером стал британец Том Макуэн в седле Брукфильд Бенджамин Би.

Признаться, путь к победе бывшего номер один в мире Тима Прайса, был не из легких. После первого испытания по выездке новозеландец занял только тринадцатое место. Кросс-кантри пара закончила восьмой. Все решилось на конкуре. Тим Прайс и Хеппи Бой сделали свою победу за 76 секунд без единой помарки. Чистым было выступление и серебряных призеров, но по скорости они уступили победителям. Элизабет Холлидей-Шей и Кули Муншайн прошли перепрыжку за 78 секунд. А вот Том Макуэн и Брукфильд Бенджамин Би, победители кросс-кантри, не сумели сохранить нули на табло штрафных и после последнего испытания вынуждены были довольствоваться третьим результатом в общем зачете.

Россиянка Олеся Косарева верхом на Леди Чин заняла сорок первое место на турнире.

В испытаниях для шестилетних лошадей победу одержала номер два мирового рейтинга – британская всадница Пегги Френч в паре с Кули Лансер. На втором месте представитель принимающей стороны – французский всадник Тома Карлиль верхом на Дартаньяне де Белиаре. Бронзу турнира взяла норвежская всадница Ясмин Натали Сантер в седле Инчелло ДиЭйчАй.

Пожалуй, именно для бронзовых призеров эта награда стала скорее утешительным призом. В двух испытаниях норвежка была первой и вела в счете. В последнем турнире по конкуру пара не сумела сохранить нули на табло штрафных. Сбитая перекладина стоила четырех штрафных. Медаль золотого достоинства, как и серебро попали в руки главным соперникам, «не позволившим себе ошибиться» в финальном испытании.

В соревнованиях приняли участие российские троеборцы. Сергей Федорин в паре с Апполоном занял 32-е место. Другой российский всадник Иван Суворов в седле Потапа, к сожалению, вынужден был сойти с дистанции после первого испытания.

Результаты чемпионата. Всадники и шестилетние лошади

Результаты чемпионата. Всадники и семилетние лошади