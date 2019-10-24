Второй этап Кубка мира в Хельсинки с российским участием

Призовой фонд мероприятий составит 420 000 евро, Гран-при CSI5* стоимостью в 203 000 евро будет разыгран в воскресенье. Автором трасс пятизвездочного достоинства выступает олимпийский курс-дизайнер Гильерме Хорхе.

В предстоящем этапе, как и в стартовом, вновь участвует номер один в мире, действующий чемпион мира – швейцарец Стив Герда. К нему присоединятся его соотечественники Мартин Фукс и Пиус Швицер.

Особенно приятная новость для наших болельщиков. В соревнованиях примут участие два российских конкуриста: Александр Белихов и Сергей Петров.

Недолгий переезд из Осло в Хельсинки совершили конкуристы первого этапа: номер четыре мирового рейтинга швед Педер Фредриксон, а также Кевин Стаут, Оливье Робер (Франция), Хенрик фон Эккерман, Эвелина Товек (Швеция), Оливье и Тибо Филиппаертсы, Франсуа Мати младший (Бельгия), Кристиан Кукук, Филипп Вейшаупт (Германия), Денис Линч, Дэвид Симпсон (Ирландия), Роберт и Майкл Уитакеры, Джеймс Уилсон, (Великобритания), Макс Кухнер (Австрия), Серхио Алварес Мойя (Испания), Юрий Мансур, Марьон Модоло Затонелли (Бразилия), Виктория, Гир, Йохан-Себастьян Гулликсены (Норвегия).

И вновь прибывшие участники наступившего сезона Кубка: шведка Стефани Холмен итальянцы Гуидо и Эудженио Гримальди, суперзвезда троеборья, немец Майкл Юнг (титулованный всадник уже неоднократно принимал участие в турнирах по конкуру, продолжение следует в Хельсинки). Представители принимающей стороны финские всадники Джон Антелл, Микаэль Баклунд, Хенрикки Пажулахти, Эмма Талберг.

После норвежского этапа наметились первые фавориты Западноевропейской лиги. Турнирную таблицу возглавил швейцарский всадник Брайан Балзигер, выигравший первый этап Кубка мира в прошлое воскресенье. На втором месте португальская всадница Лучана Диниш, замыкает тройку лидеров норвежец Гир Гулликсен.

После двух скандинавских этапов Западноевропейская лига переедет во Францию, в Лион, где с 30 октября по 3 ноября пройдет третий этап Кубка мира по конкуру и второй этап по выездке.

Всадники и лошади