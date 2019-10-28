Роберт Уитакер взял Гран-при Кубка мира в Хельсинки

Испанец Серхио Альваресом Мойа верхом на Джет Ран занял второе место. Третий результат показала бельгийская всадница Селин Шонбродт де Азеведо в седле Чапетты.

Тридцать семь пар вышли на трассу главного испытания в столице Финляндии. Маршрут, проложенный бразильским курс-дизанером Гильерме Хорхе, включал трудности на всем своем протяжении, высота препятствий составила от 140 до 165 см. Ошибок было немало, в перепрыжку прорвались восемь пар.

С дистанции финального испытания вынуждены были сойти француз Кевин Стаут на Фор Джой ван’т Зоргвлиет HDC и ирландец Денис Линч верхом на ДжиСи Чопин’с Баши. Однако, всадники, занявшие призовые места, пополнил квалификационными баллами свои копилки. Сделавший ставку на высокую скорость швед Педер Фредриксон верхом на Эйч энд Эм Кристиан М, пришел к финишу за 37,96 секунды, но, увы, в двумя провалами. Таким образом, шведский всадник не сумел подняться на Гран-при Хельсинки выше седьмого места. Зато по итогам двух этапов, набрал 21 балл и возглавил турнирную таблицу.

Двадцатидвухлетний ирландец Эоин Макмахон верхом на Чаконе 2 завершил выступление с одной ошибкой и занял шестое место. Замкнул пятерку лидеров швейцарец Пиус Швицер на Корней Кокс, паре также не удалось избежать провала. Показавший чистое выступление немец Кристиан Кукук на Кинтино, не был достаточно быстр и пришел к финишу за 47,18 секунды. Пара остановилась в шаге от пьедестала.

Герои этапа Кубка Роберт Уитакер и Кетуок IV не позволили ни одному сопернику приблизится к высшей ступени пьедестала. Пара была настолько молниеносной, что опередила ближайших преследователей более чем на полторы секунды. Победители завершили выступление за 38,13 секунды. Серебряные призеры Серхио Альваресом Мойа верхом на Джет Ран остановили стрелку секундомера на отметке в 39,81 секунды. Занявшие третье место Селин Шонбродт де Азеведо и Чапетта пришли к финишу за 40,09 секунды.

Третий этап состоится на следующей неделе в Лионе (Франция).

Российские всадники, выступившие на турнирах в Хельсинки, порадовали наших болельщиков победами и призами. Василиса Ерастова в седле Лолита Лоллипос заняла первое место в Нордик Опен Туре с высотой препятствий до 130 см. Соревнования прошли в две фазы, победители завершили испытание за 30,56 секунды. И еще два приза взяла эта прекрасная пара. На маршруте до 135 см Василиса Ерастова и Лолита Лоллипос стали третьими, окончив чистое выступление за 59,08 секунды. На Гран-при с высотой до 140 см заняли шестое место. Россиянка сохранила нули на табло штрафных, время прохождения маршрута составило 62,52 секунды.

Сергей Петров в седле Дарко’с Дарвин заняли третье место в испытании с джокером на маршруте с высотой до 140 см. В другом турнире, также в маршруте до 140 см, пара взяла седьмой призовое место.

Результаты Гран-при Хельсинки

Турнирная таблица Кубка мира

Итоги всех соревнований в Хельсинки