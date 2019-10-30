Звезды мировой выездки на турнирах этапа Кубка мира в Лионе

Первый этап по выездке для Западноевропейской лиги состоялся в датском Хернинге. Победу одержала датская всадница Катрин Дюфур в паре с Богемане. Ведущие всадники начали пополнять копилку квалификационными баллами для выхода в финал Кубка и на Олимпиаду в Токио.

Лион традиционно принимает королеву мировой выездки немку Изабель Верт. «Экиту» немецкая всадница просто обожает! Трижды подряд и всего четыре раза Изабель Верт увозила главный трофей из столицы галлии. В прошлом году немка взяла КЮР Большого приза в Лионе в паре со своим верным вестфальским жеребцом Эмилио 107. На предстоящих турнирах она вновь выступит с Эмилио 107. А вот с другой своей лошадью Вейеголд ОЛД немецкая всадница три года подряд становилась обладательницей Кубка мира по выездке. Изабель Верт единственная в истории конного спорта пятикратная чемпионка мира. В лионском этапе компанию Верт составят ее соотечественники Фредерик Вандрес и Джессика фон Бредоу-Верндль.

Для немецкой всадницы место в финале уже гарантировано. Действующая чемпионка, победительница последнего Кубка мира получает автоматическое право на участие в финале. Разумеется, для всех претендентов на победу в этапе участие Изабель Верт представляет главную угрозу. Но далеко не значит, что титулованная немка «забронировала» первую ступень на пьедестале. «Экита» трубит и о возвращении на лионский манеж многократного олимпийского призера – британской всадницы Шарлотты Дюжарден. Англичанка выступит в паре с Моунт ЭсТи Джон Фристайл. Лионский манеж и для Шарлотты Дюжарден счастливое место, здесь в 2014 году она праздновала триумф в финале чемпионата мира по выездке в паре с Валегро.

Безусловно, скандинавские герои уже на старте. Швед Патрик Киттель выступает с Делано Олд, голландец Ханс Питер Миндерхуд верхом на Глок’с Дрим Бой N. O. P. Французский триколор защищают лучшие всадники страны Морган Барбансон, Александр Аяше, Стефани Бриеуссель, Анн-Софи Серр. Среди участников Улрик Моелгаард (Дания), Хуан Матут Гимон, Хуан Антонио Жуменез Кобо (Испания), Эмели Шолтенс (Швеция), Карла Аеберхард, Эстель Ветштейн (Швейцария).

«Экита Лион» проводит соревнования на территории Экспоцентра, одной из самых современных и больших крытых трасс в мире. Конноспортивная индустрия в полном объеме будет представлена на масштабной выставке Salon du Cheval de Lyon.

Всадники и лошади