«Экита» столкнет в Лионе лучших конкуристов мира

После Осло и Хельсинки эстафету турниров Кубка приняла столица галлов. Собственно, скандинавские соревнования можно назвать только разминкой, жаркая битва титанов начинается именно в Лионе. Номер один мирового рейтинга швейцарец Стив Герда выступит с двумя лошадьми Бьянкой и Венар де Серизи.

Победитель этапа Кубка мира в Лионе в прошлом году, действующий чемпион Европы Мартин Фукс, ныне номер два в мире, присоединится к своему соотечественнику и другу – Стиву Герде. В 2018 году Мартин Фукс праздновал свой триумф в седле вестфальского жеребца Клуни 51. На предстоящих соревнованиях чемпион вновь рассчитывает на Клуни. Отличную компанию сильнейшим швейцарцам составит их юный соотечественник Брайан Бальзигер, выигравший первый этап Кубка мира в Осло.

Третий в мировом рейтинге немец Даниэль Дойсер заявил на турниры две лошади Калисто Блю и Жасмиен v. Бисшоп. От Германии также выступят сильнейшие всадники страны Кристиан Альманн (десятый в мире), титулованный и опытный Маркус Энинг (номер восемнадцать в настоящем рейтинге).

Питер Девос, номер семь в мире, также будет на манеже. В 2017 году в Лионе бельгийский всадник выигрывал турнир Экита Мастерс, представленный Hermès Sellier. Нынешний этап Девос проведет с Клэр Зед и Джад v. Бисшоп. Занимающий четырнадцатую строчку мирового рейтинга его соотечественник Нильс Бруенсилс, тоже уже в Лионе.

Соответственно двенадцатый, пятнадцатый и двадцатый мирового рейтинга швед Хенрик фон Эккерманн, французы Кевин Стаут и Симон Делестр также собираются сделать свою игру. Для двух последних предстоящий этап – родной. Желают порадовать местную публику Марсельезой на церемонии награждения и другие известные французы: действующие олимпийские чемпионы Пенелопа Лепрево, Роже Ив Бост, Филипп Розье. К ним присоединятся Жюльен Эпайяр, Матье Бийо, Фелиси Бертран, Оливье Робер и Оливье Перро. Новые таланты выходят в больший спорт пятизвездочного достоинства: Меган Муассонье, Тома Левек.

В испытаниях выступят самые яркие звезды конкура: британцы Скотт Браш и Уильям Уитакер, итальянцы Лоренцо де Лука, Эмануэле Гаудиано, Эмилио Бикоки, ирландцы Денис Линч, Марк Маклей, голландцы Марк Хутзайгер, Барт Блис, швед Дуглас Линдерлоу, австриец Макс Кухнер, португалка Лучана Диниш, испанец Эдуардо Альварес Мойя, бразильцы Юрий Мансур и Марьон Модоло Занотелли, американка Джессика Спрингстин.

После двух этапов Кубка мира возглавил турнирную таблицу швед Педер Фредриксон (21 балл), всего один балл уступают ему швейцарец Брайан Бальзигер и британец Роберт Уитакер, набравшие по 20 баллов каждый, немец Кристиан Кукук на четвертой позиции с 19 баллами. Замыкает пятерку лидеров Кевин Стаут (18 баллов).

Всадники и лошади