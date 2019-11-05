Изабель Верт и Эмилио снова первые в Лионе!

Накануне в Большом призе королеву выездки поборола англичанка Шарлотт Дюжарден верхом на Маунт ЭсТи Джон Фристайл. Эту «несправедливостью» Изабель Верт исправила на КЮРе Большого приза. Решение жюри было единогласным – первое место было присуждено звездной паре. Общий результат составил 87.090%. Солнечное выступление Изабель Верт и ее 13-летний вестфальский жеребец Эмилио выполнили под известные и всеми любимые оперные «хиты».

Шарлотт Дюжарден и Маунт ЭсТи Джон Фристайл заняли второе место. Судьи также были едины в своем решении. Суммарный балл, набранный парой – 83.925%. Третий результат у юного таланта – немца Фредерика Вандреса, который он показал вместе с Дак оф Британ. Пара заработала 80.015%. Голландцы попали в пятерку лидеров, на четвертом месте Ханс Питер Миндерхуд и Глок’с Дрим Бой N.O.P. (79.725%), пятое место у Эммели Шолтенс верхом на Десперадо N.O.P. (79.440%).

«Я очень счастлива и горжусь Эмилио. Сегодня он был фантастическим, на пике своей формы и гораздо лучше, чем вчера, – сказала на пресс-конференции Изабель Верт. – Я очень рада этой новой музыке. Атмосфера была фантастической, трибуны полностью заполнены! В этом году отличные соревнования. Я вернусь домой счастливая и удовлетворенная! Шарлотт, добро пожаловать на турниры! (Смеется). Ее присутствие подталкивает меня быть еще лучше. Зрители хотят видеть настоящую борьбу, и как здорово, что Шарлотт вернулась в Европу! Это будет захватывающе. Честно говоря, речь идет не только о Шарлотт, но и о других очень хороших всадниках, которые стремяться к победам».

«Вчера вечером, во время вручения наград, Маунт был немного напряжен. Сегодня в паддоке он все еще нервничал, потому что никогда не сталкивалась с таким количеством людей! Это его первый опыт, поэтому я знала, что должна попытаться придать ему уверенности, – сказала Шарлотт Дюжарден. Я чувствовала, как он напрягается. Несмотря на несколько наших ошибок, я очень горжусь им. Невзирая на стресс, он все отдал. Будет очень интересно продолжить. В ближайшие несколько лет нам будет трудно победить. Я поеду в Лондон в декабре, затем в Амстердам в конце января, и мы надеемся выйти в финал в Лас-Вегас».

Третий этап Кубка мира FEI по выездке пройдет в Германии, в Штутгарте с 13 по 17 ноября. На текущий момент турнирную таблицу возглавляет голландец Ханс Питер Миндерхуд (43 балла), далее следует немецкий всадник Фредерик Вандрес (37 баллов), третье место разделили француженка Морган Барбансон и швед Патрик Киттель, набравшие по 32 балла, каждый.

Результаты КЮРа Большого приза в Лионе

Турнирная таблица Кубка мира по выездке