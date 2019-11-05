Мартин Фукс и Клуни повторили успех в Лионе

Трасса Гран-при CSI5*-W, выстроенная по проекту французского курс-дизайнера Грегори Бодо, была одной из самых протяженных, предусмотренных соревнованиями высшей категории на закрытых площадках. На прохождение маршрута допускалось максимум 84 секунды. Но и этого времени многим всадникам было недостаточно, чтобы наконец завершить бесконечный и трудный маршрут.

Ирландец Марк Маклей верхом на Эвита ЭсДжи Зед был первый из выступавших, кому удалось не допустить провалов, но всадник попал в ловушку времени. Эта же участь постигла и испанца Эдуардо Альвареса Азнара в седле Рокфеллер де Плевиль Буа Марго, завершившего выступление без сбитых перекладин, но с запозданием. Хозяева соревнований – французы Роже Ив Бост, Пенелопа Лепрево, Матье Било, Оливье Робер к штрафам за просроченное время добавили еще и провалы. Не вышел в перепрыжку и Кевин Стаут, победивший двумя днями ранее, на первом пятизвездочном Гран-при в Лионе. В седле Викинг де ла Руссери французский всадник набрал отличную скорость, но увы, сбил перекладину последнего препятствия.

У местной публики, правда, был огромный шанс услышать родную Марсельезу на церемонии награждения. Три французские пары прорвались в перепрыжку. В целом, тринадцать из тридцати девяти всадников сумели сохранить нули на табло штрафных и выйти в финал Гран-при Кубка мира.

Первый чистый результат в перепрыжке показала Джессика Спрингстин, в паре с ЭрЭфЭм Зэсили. Американка остановила стрелку секундомера на отметке в 41,85 секунды и задала своим преследователям трудную задачку – быть такими же точными, но более быстрыми, чем она! Голландец Барт Блис на Израиле v.d. Диннехоеве справился только с первой частью задачи. Свое безошибочное выступление всадник завершил за 45,88 секунды, это позволило ему занять седьмое призовое место. Выступающий за ним швед Хенрик фон Эккерман на Товек Мэри Лу был быстрее голландца и завершил перепрыжку за 43,65 секунды. Но и этого окажется недостаточным, чтобы приблизиться к пьедесталу. Из трех мушкетеров чисто выступил только Жульян Эпайяр на Килетте, с результатом 42,92 секунды француз замкнул пятерку лидеров.

В шаге от пьедестала остановился итальянец Эммануэле Гаудиано на Чалу. Пара завершила испытание за 42,06 секунды. Обойти американку по скорости смог только Мартин Фукс верхом на Клуни 51. Детальный анализ и точный расчет швейцарца, выступившего под девятым номером, сделали свое дело – пара пришла к финишу за 41,27 секунды. Питер Девос в седле Клэр Зед вышел на манеж предпоследним, но побороть двух лидеров турнира ему так и не удалось. Бельгиец занял третье место с результатом в 41,95 секунды.

«Это большая победа! Клуни сегодня был в отличной форме и великолепно отпрыгал первый тур, – сказал на пресс-конференции Мартин Фукс, – Лошадь Джессики (Спрингстин прим. ред.) немного похожа на Клуни, поэтому я внимательно за ней следил и увидел, где могу сократить шаги. Клуни пропустит другие этапы Кубка мира. Я просто хотел провести с ним один этап в этом году – и выбрал Лион, как лучший».

Результаты Гран-при в Лионе

Турнирная таблица Кубка мира