Верона проводит четвертый этап Кубка мира

Номер один в мире швейцарец Стив Герда, как и его соотечечтвенник, второй в мировом рейтинге – Мартин Фукс уже на старте. В прошлый выходные Мартин Фукс праздновал победу на этапе Кубка мира в Лионе в паре с Клуни 51. Соревнования в Вероне швейцарец проведет с новыми лошадьми. Скоро будет ясно, оправдан ли такой выбор. На данный момент Фукс возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 балла.

Занимающий вторую позицию после трех этапов швед Педер Фредриксон (21 балл) продолжает турнирную гонку в Вероне. Так же как и победитель этапа в Хельсинки, третий в текущем сезоне, британец Роберт Уитакер (20 баллов). Триумфатор на Гран-при этапа кубка мира в Вероне в прошлом году – немецкий всадник Даниэль Дойсер готов повторить свой успех в Италии.

В испытаниях выступят: Эдвина Топс-Алексендер (Австралия), Кристиан Альманн и Маркус Энинг (Германия), Питер Девос, Николя Филиппаертс, Зое Контер, Нильс Бруенсилс, Уильм Вермер (Бельгия), Симон Делестр, Мишель Робер, Пенелопа Лепрево (Франция), Скотт Браш (Великобритания), Марк Маклей, Дарраг Кенни, Питер Молоне, Киан О’Коннор (Ирландия), Марк Хутзайгер (Голландия), Хенрик фон Эккерман, Стефани Холмен (Швеция), Макс Кухнер (Австрия), Саид Абдель (Египет), Эдуардо Альварес Мойя (Испания), Афина Онассис (Греция), Джессика Спрингстин (США).

Разумеется, на родном этапе многочисленным составом выступают итальянские конкуристы. Главная движущая сила: Лоренцо де Лука, Альберто Зорзи, Эмануэле Гаудиано, Эмилио Бикоки, Паоло Паини.

Всадники и лошади