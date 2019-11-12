Скотт Браш выиграл этап Кубка мира в Вероне

Трассу CSI 5*- W, выстроенную по проекту Ульяно Веццани, штурмовали тридцать восемь спортивных пар. Знаменитый курс-дизайнер не изменил своему принципу – строить маршрут комфортный и понятный для всадников, но прежде всего, для лошадей. Шестнадцать (!) чистых результатов показали претенденты на главный трофей в основной части испытания.

Скотт Браш в свойственной себе манере – «все или ничего», был настолько скор, что не оставил никаких шансов соперникам. В паре с Хелло М’Леди британец прилетел к финишу за 35,55 секунды. Серебряный призер соревнований Дарраг Кенни верхом на Ромео закончил перепрыжку за 36,06 секунды. Номер один в мире, и на данный момент – первый в турнирной таблице Кубка мира по итогам четырех этапов, швейцарец Стив Герда на Аламо занял третье место в Вероне. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 36,19 секунды.

К счастью местной публики, три итальянские пары прорвались в перепрыжку. Несмотря на то, что ни одному из итальянских всадников так и удалось занять места на подиуме, своих болельщиков они не разочаровали. Все трое сумели и в перепрыжке сохранить нули на табло штрафных. Лучший результат показал Эмануэле Гаудиано верхом на Чалу. Пара пришла к финишу за 36,23 секунды и остановилась в шаге от пьедестала, на четвертом месте. С результатом в 37,78 секунды закончил финальное испытание Эмилио Бикокки на Элита ЭсДжи Зед и занял шестое место. Безусловно, ставку на точность, а не на скорость сделал Филиппо Марко Болоньи на Седик Милано Килазио. Эта итальянская пара закончила испытание без ошибок за 45,86 секунды и стала восьмой на соревнованиях.

Не самый быстрый, но зато чистый результат показал бельгиец Вильм Вермер на АйКью ван хет Стентдже, пришедший к финишу за 39,81 секунду. Это седьмой результат на Гран-при. В пятерку лидеров прорвался голландец Марк Хутзагер на Стерхоф’с Данте, остановивший стрелку секундомера на отметке в 36,64 секунды.

У половины участников джамп-офф все же не обошлось без провалов. Бельгийцы Нильс Бруенсилс на Гарсия дю Мюз и Питер Девос на Эспуар сбили по перекладине. С четрьямя штрафными закончил перепрыжку швед Педер Фредриксон верхом на Эйч энд Эм Кристиан М, как и француз Симон Делестр на Гермес Райян. Так и не удалось прорваться в призы немцу Кристиану Альману на Клинтрексо Зед, допустившему две ошибки. С двумя сбитыми перекладинами завершил выступление и ирландец Марк Маклей на Вивальди дю Трель.

Пятый этап Кубка мира принимает на этой неделе Германия. Соревнования пройдут в Штутгарте с 13 по 17 ноября.

Результаты Гран-при CSI 5*- W в Вероне

Турнирная таблица Кубка мира